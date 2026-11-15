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Mosca minaccia l’Europa: «Senza accordo con l’Ue la Russia userà la forza»

Lo ha dichiarato il portavoce Dmitry Peskov del Cremlino parlando delle trattative sulla guerra in Ucraina: «Gli europei non riescono a prendere determinate decisioni in modo tempestivo perché sono divisi»
Vladimir Putin - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Vladimir Putin - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

La Russia dovrà ricorrere alla forza per raggiungere i propri obiettivi se non ci saranno prospettive di raggiungere accordi con l'Europa. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Tass. Ha affermato che, se l'Unione europea non vuole la pace, non ha senso discutere di una soluzione al conflitto in Ucraina o del quadro di sicurezza dell'Ue.

Gli europei «semplicemente non riescono a prendere determinate decisioni in modo tempestivo perché sono divisi. Questo rallenta ogni processo: vedremo se riusciranno a trovare la capacità e la determinazione necessarie per giungere a una posizione comune e agire rapidamente. Finora non ci sono riusciti» ha aggiunto.

E ha concluso: «Naturalmente, a un certo punto dovremo discuterne con gli europei. La questione è se vogliano davvero la pace. Se non la vogliono, allora tali discussioni saranno prive di senso».

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