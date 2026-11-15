Mosca minaccia l’Europa: «Senza accordo con l’Ue la Russia userà la forza»

Lo ha dichiarato il portavoce Dmitry Peskov del Cremlino parlando delle trattative sulla guerra in Ucraina: «Gli europei non riescono a prendere determinate decisioni in modo tempestivo perché sono divisi»

15 novembre 2026 1 ' di lettura

Vladimir Putin - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti guerra in UcrainaRussiaUnione europea Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...