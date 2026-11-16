(ANSA-AFP) - ROMA, 16 NOV - La Cina conferma un vertice trilaterale tra il presidente Xi Jinping e i suoi omologhi lo statunitense e russo, Donald Trump e il russo Vladimir Putin per giovedì 19 novembre a Shenzhen. Lo ha reso noto il Ministero degli Affari Esteri cinese. Non è stato specificato quali saranno i temi al centro dell'incontro. L'evento dovrebbe svolgersi a margine del vertice dei leader dell'APEC (ANSA-AFP).
++ Pechino conferma l'incontro trilaterale tra Xi, Trump e Putin ++
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