Giornale di Brescia
Abbonati
Opinioni
OpinioniGDB+PoliticaItalia e Estero

Trump offre, Putin spara e Kiev paga con il sangue

Dalle restrizioni a Starlink ai mancati avvisi sugli attacchi russi, fino alle aperture sulle sanzioni e agli accordi energetici con Mosca. La politica statunitense indebolisce l’Ucraina, mentre lo zar prosegue l'offensiva senza fare concessioni sulla pace
Giovanni Cadioli

Giovanni Cadioli

Editorialista

Il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald Trump - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald Trump - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Gli Stati Uniti hanno cominciato a favorire apertamente la Russia nella sua guerra in Ucraina. Lo hanno fatto sabotando l'accesso ucraino a tecnologie chiave Usa, negando a Kyiv i consueti avvertimenti relativi ad attacchi russi di lungo raggio in corso e danneggiando seriamente il già traballante impianto delle sanzioni occidentali.

Il caso più concreto riguarda Starlink e Starshield, la sua versione militare. Entrambe di proprietà di Elon Musk, il multimiliardario benefattore di Trump. A metà ottobre le restrizioni hanno reso inutilizzabili i collegamenti sui droni più veloci: il limite di 160 chilometri orari impediva ai droni ucraini di inseguire quelli russi a reazione. Colpite anche operazioni e rifornimenti al fronte. A febbraio gli Usa avevano disattivato i terminali Starlink utilizzati illegalmente dai russi; ora invece viene limitata la capacità dell'Ucraina di difendersi sul proprio territorio. Musk ha rivendicato il limite su Starlink, attribuendo al governo le decisioni su Starshield; i media hanno riferito che l’ordine relativo a quest’ultimo era partito dalla Casa Bianca. Il Senato indaga. E il capitale privato dell’uomo più ricco del mondo compenetra sempre più lo Stato americano

Nello stesso periodo, secondo Zelensky, per tre volte in una settimana sono anche mancati i consueti preavvisi Usa sui lanci russi. Il risultato? Meno tempo per attivare le difese e raggiungere i rifugi, mentre gli attacchi si ripetono e diventano più distruttivi. Ai nuovi droni russi a reazione si aggiungono sempre più missili balistici, contro cui servono intercettori sempre più scarsi. Gli Usa ne hanno consumati enormi quantità nella fallita aggressione americano-israeliana all’Iran e l’Ucraina ne riceve meno di un decimo di quelli che servirebbero.

Sul versante economico, Trump ha intensificato la sua campagna di disinformazione, volta a far credere al pubblico Usa che il caro carburanti derivi dagli attacchi ucraini alle raffinerie russe e non dalla sconfitta americana nel Golfo. Il 9 ottobre Trump ha quindi annunciato un’intesa con Putin sul diesel: oltre 300.000 tonnellate subito, 500.000 a novembre e un milione successivamente. Il 16 ottobre il Presidente ha poi anche esentato Mosca dalle nuove misure della legge Graham sulle sanzioni, prima che diventassero operative.

I rinnovati contatti tra Mosca e Washington però vanno oltre. Sul tavolo ci sono gli asset internazionali della compagnia statale russa del petrolio Lukoil, valutati a 20 miliardi di euro, potenziali investimenti energetici russi in Alaska e persino il ritorno del gas russo in Europa attraverso Nord Stream. Si valuta anche la rimozione delle sanzioni al Fondo russo per gli investimenti diretti, guidato dall’emissario di Putin Kirill Dmitriev. Il pretesto è facilitare i pagamenti Usa per il diesel russo. Ma il fondo è un canale di capitali per tutta l’economia russa e le aziende che controlla valgono il 10% del Pil russo. Riabilitarlo significherebbe molto più che sbloccare qualche carico di carburante.

Ad ogni modo il lato economico di ueste negoziazioni è ancora poca cosa: il diesel non cambia le risorse con cui Mosca combatte e non può risolvere il caro benzina americano. Le altre sono solo discussioni per ora astratte. E a fine ottobre Kyiv ha annunciato il ripristino delle prestazioni di Starlink e Starshield ed il pieno ritorno dei preavvisi sui missili russi.

Ma il punto è politico: Trump ha apertamente preso le parti della Russia, concedendo benefici senza ottenere un cambiamento della sua posizione militare o negoziale di Mosca sull’Ucraina. Nessun ritiro, nessuna rinuncia alle pretese territoriali. A cambiare è il costo umano: già a settembre le vittime civili ucraine erano cresciute dell’85% rispetto a un anno fa. Washington offre aperture; Mosca continua a bombardare. Le concessioni arrivano prima della pace, senza garanzie di reciprocità russe. Garanzie che a Trump, focalizzato sulla sua sopravvivenza politica, non sembrano nemmeno interessare.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
Donald TrumpVladimir PutinVolodymyr Zelensky

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
SponsorizzatoScegliere la cooperazione sociale per costruire il proprio futuroScegliere la cooperazione sociale per costruire il proprio futuro

Dalle competenze alle opportunità di crescita, dalla partecipazione all'impatto sociale: Rete CAUTO racconta un modo di fare impresa poco conosciuto dalle nuove generazioni

SponsorizzatoOgni mattina il tuo quotidiano ti aspetta in edicolaOgni mattina il tuo quotidiano ti aspetta in edicola

Un anno di informazione presso la tua edicola di fiducia

GdB Robotica - Dentro la trasformazione dell’industria brescianaGdB Robotica - Dentro la trasformazione dell’industria bresciana

L'approfondimento settimanale sulle tecnologie che stanno trasformando le imprese

SCOPRI DI PIÙ