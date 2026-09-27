Lega, tra consensi in calo e dissenso interno debole

È la prima volta nella storia repubblicana che per un’intera legislatura i ruoli di governo e di opposizione sono rimasti inalterati. Destra e sinistra hanno avuto, perciò, tutto il tempo per prepararsi alla prova del voto. E invece no. Tutto è incerto. Tutto è in discussione. Lo è nel campo largo. Lo è non meno nella maggioranza. La minaccia Vannacci ha messo in fibrillazione la coalizione. Forza Italia è spinta a marcare la sua identità liberal-moderata. FdI si affanna ad arginare l’emorragia a destra. Ma è la Lega a pagare il conto più salato. Non ha solo i numeri che cedono. Si è inasprita anche la situazione interna. L’attesa era che Pontida avrebbe sanato il contrasto apertosi tra il segretario e il fronte dei suoi critici, capitanato dai governatori del Nord - Luca Zaia, Massimiliano Fedriga o Attilio Fontana. Invece no. Sul prato di Pontida, Matteo Salvini ha azzerato ogni trattativa e giocato una mossa dal sapore dell’ultimatum: ha convocato in tempi strettissimi un congresso straordinario per andare direttamente alla conta. Nessun armistizio, nessuna concessione al fronte dei critici, zero tolleranza per il dissenso interno.
Il segretario ha scelto la via della sfida frontale, forte di un controllo saldo sulla macchina organizzativa del partito e su una platea di delegati ampiamente a lui fedele. Il messaggio lanciato dal palco è stato categorico: chi alza la voce o solleva distinzioni rischia l’emarginazione, accusato di indebolire il movimento e di fare il gioco degli avversari politici.
Tuttavia, la decisione di blindare la leadership non cancella le contraddizioni strutturali che lacerano la Lega. La mossa di Salvini è l’ennesimo capitolo di una trasformazione profonda, iniziata nel 2013, che ha riscritto da cima a fondo l’identità, i simboli e la mission originaria del Carroccio. Per oltre vent’anni, la Lega di Umberto Bossi ha tratto la sua forza da un legame viscerale con il territorio. Era un movimento fortemente identitario, il «sindacato del Nord», nato per dare voce alle istanze autonomiste del ceto produttivo settentrionale e alla protesta contro lo squilibrio fiscale con la Capitale. Un impianto radicato, il suo, anche se confinato sopra il fiume Po.
Prendendo in mano un partito stremato dai sondaggi, Salvini aveva compiuto una scelta spregiudicata: trasformare la Lega Nord in un grande partito di destra nazionalista e populista, esteso a tutto il territorio nazionale. Nel corso di questo processo, il verde Padania ha lasciato il posto al tricolore, mentre il messaggio politico si è spostato dalla battaglia contro il centralismo romano ai temi sovranisti: il contrasto all’immigrazione clandestina, lo scetticismo verso le istituzioni europee e lo smarcamento dalle democrazie occidentali.
Un cambiamento testimoniato anche dal rinnovo della classe dirigente, sempre più legata a profili ideologici distanti dalla tradizione autonomista e dal pragmatismo del Nord. Se nel 2019 questo schema ha portato la Lega al picco storico dei consensi, il calo elettorale degli ultimi anni ne ha mostrato i limiti di fondo.
Le battaglie simbolo del nuovo corso nazionalista si scontrano con le reali esigenze dell’economia settentrionale. Mentre il sistema produttivo lombardo-veneto chiede pragmatismo sui mercati esteri, politiche industriali mirate e risposte sui costi energetici, l’agenda del partito si è spesso concentrata su altre priorità, come la realizzazione del Ponte sullo Stretto o lo scontro sulle direttive europee. Il tema dell’autogoverno e della Questione Settentrionale è sfumato, riducendosi a semplice argomento di maniera.
Forzando la contesa con un voto affrettato, Salvini punta a dimostrare che non esiste una figura alternativa capace di prendere la guida e che il ritorno al passato è un’illusione. A questo punto viene naturale la domanda: sapranno i capitani coraggiosi, i mitologici amministratori leghisti, raccogliere il guanto della sfida o seguiranno a comportarsi alla stessa maniera dei riformisti del Partito democratico: convincenti nei convegni, istituzionali nei toni, seri nell’aspetto, ma pronti a rientrare docilmente nei ranghi quando il gioco si fa duro?