Foto, lettere e cimeli della Mille Miglia: al GdB arrivano i «Collection Days»

Avete fotografie, filmati, cartoline, lettere, autografi, ritagli di giornale, locandine o cimeli legati alla Mille Miglia? È il momento di aprire cassetti, scatole e album di famiglia. I «1000 Miglia Collection Days» chiamano a raccolta i bresciani per recuperare e condividere materiali e ricordi della Freccia Rossa, contribuendo così a costruire un patrimonio collettivo in vista del centenario del 2027.
Sessant’anni di storia da riscoprire
L'iniziativa riguarda sessant'anni di storia, dalla nascita della Mille Miglia nel 1927 ai primi anni della rievocazione storica, fino al 1987. Tutto può contribuire ad arricchire questo racconto: dalle fotografie scattate lungo le strade ai filmati di famiglia, dalle lettere ai ritagli di giornale, fino ad autografi, documenti, cartoline, locandine, oggetti e cimeli, compresi naturalmente quelli più rari e preziosi.
Il progetto, promosso da 1000 Miglia srl, punta infatti a riportare alla luce una memoria che esiste già, ma è disseminata nelle case e nelle famiglie. Accanto alle vetture, ai campioni e alle grandi imprese sportive c'è la storia di chi la Mille Miglia l'ha vista passare, l'ha aspettata sul ciglio della strada, l'ha fotografata o ne ha ricevuto il ricordo in eredità. Tante storie personali che, riunite, possono restituire un'immagine ancora più ricca del legame tra la Freccia Rossa, Brescia e il suo territorio.
Partecipare non significa separarsi dai propri ricordi. I materiali portati ai Collection Days saranno registrati, fotografati o digitalizzati sul momento e subito restituiti ai proprietari. A entrare nel patrimonio condiviso sarà la loro riproduzione.
Come partecipare alla raccolta
Editoriale Bresciana partecipa direttamente al progetto mettendo a disposizione la sala Libretti del Giornale di Brescia, in via Solferino 22. Giornale di Brescia, Teletutto e Radio Bresciasette contribuiranno inoltre a raccogliere e raccontare storie, testimonianze e aneddoti emersi durante le giornate.
I 1000 Miglia Collection Days si terranno mercoledì 14, 21 e 28 ottobre e 4 e 11 novembre, dalle 15 alle 19, nella sala Libretti del Giornale di Brescia, in via Solferino 22. Per prenotare un appuntamento in una delle cinque giornate o proporre il proprio materiale è necessario scrivere a collectiondays@1000miglia.it.