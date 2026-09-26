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Foto, lettere e cimeli della Mille Miglia: al GdB arrivano i «Collection Days»

Aprite cassetti, scatole e album di famiglia: fotografie, filmati, lettere, autografi e cimeli possono entrare nella storia della Freccia Rossa. Cinque appuntamenti nella sala Libretti del Giornale di Brescia per digitalizzarli e contribuire al patrimonio del centenario 2027

26 settembre 2026 2 ' di lettura

Recuperare e condividere materiali e ricordi della Freccia Rossa

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