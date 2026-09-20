Nessuno se lo aspettava e il segretario regionale Massimiliano Romeo lo conferma: «Aveva detto che ci sarebbe stato un annuncio, ma non conoscevo il contenuto». Quando dal palco, in fondo a un discorso durato circa un’ora, il Capitano ha detto che «domani mi dimetterò dal Consiglio federale e convocherò un congresso straordinario a ottobre» il pratone è esploso in un applauso, interrotto solo dai fischi delle sezioni leghiste del Sud, schierate in prima fila. «Ora vedremo al Federale come si organizzerà questa fase. Ne discuteremo al Federale e vedremo cosa accadrà sui territori», conclude Romeo.
Pontida, l’annuncio a sorpresa di Salvini: «A ottobre il congresso»
«Domani rimetterò il mandato al Consiglio federale». I militanti sul «pratone» sono esplosi in un applauso
Matteo Salvini a Pontida - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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