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Invalsi, manca un raccordo tra esiti delle prove e politica scolastica

La rilevazione controlla lo stato di salute del sistema d’istruzione italiano ma poi servirebbe intervenire
Mario Maviglia

Mario Maviglia

Editorialista

Studenti pronti per le Prove Invalsi
Studenti pronti per le Prove Invalsi

L’Invalsi (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione) è un Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim). L’Invalsi svolge vari compiti, ma quello principale consiste nel valutare annualmente i livelli di apprendimento degli studenti italiani in Italiano, Matematica e Inglese, attraverso test standardizzati nazionali. Le prove standardizzate si svolgono nelle classi prime e quinte della scuola primaria, nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado e nelle classi seconde e quinte della scuola secondaria di secondo grado.

Queste rilevazioni consentono di misurare le competenze fondamentali degli studenti nelle tre materie citate prima e di controllare lo stato di salute del sistema scolastico italiano. Infatti, l’obiettivo di queste prove è capire se la scuola è effettivamente in grado di trasmettere le competenze, le abilità e le conoscenze fondamentali previste dalle Indicazioni Nazionali e dalle Linee guida fissate dal Mim.

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