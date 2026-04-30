Invalsi, manca un raccordo tra esiti delle prove e politica scolastica

L’Invalsi (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione) è un Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim). L’Invalsi svolge vari compiti, ma quello principale consiste nel valutare annualmente i livelli di apprendimento degli studenti italiani in Italiano, Matematica e Inglese, attraverso test standardizzati nazionali. Le prove standardizzate si svolgono nelle classi prime e quinte della scuola primaria, nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado e nelle classi seconde e quinte della scuola secondaria di secondo grado.