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Prove Invalsi: bene l'inglese, ma il calo post-Covid resta da sanare

I risultati degli ultimi test nella restituzione alle scuole bresciane riunite al liceo Leonardo
Elisabetta Nicoli
Studenti alle prese con le prove
Studenti alle prese con le prove

La scuola si mette allo specchio e l’immagine riflessa dà spunti al confronto, che ha richiamato ieri più di 400 dirigenti e docenti degli istituti bresciani nell’auditorium del Liceo Leonardo, in via Balestrieri. Si rilancia una buona pratica che Brescia coltiva da anni, potendo contare sulle analisi puntualmente proposte da Paolo Barabanti, già docente all’istituto comprensivo di Adro (che prossimamente sarà dedicato a Paolo Borsellino), ricercatore dell’Istituto nazionale di valutazione.

Obiettivo rimarcato in premessa all’incontro dalla dirigente scolastica territoriale Filomena Bianco, dopo il saluto d’accoglienza da parte del dirigente del liceo Leonardo Massimo Cosentino, è «costruire percorsi di crescita a partire dall’autovalutazione, stendere sulla base dei dati piani di miglioramento, dando priorità a obiettivi misurabili; favorire il confronto, migliorare il lavoro di squadra».

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