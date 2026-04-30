Prove Invalsi: bene l'inglese, ma il calo post-Covid resta da sanare

La scuola si mette allo specchio e l’immagine riflessa dà spunti al confronto, che ha richiamato ieri più di 400 dirigenti e docenti degli istituti bresciani nell’auditorium del Liceo Leonardo, in via Balestrieri. Si rilancia una buona pratica che Brescia coltiva da anni, potendo contare sulle analisi puntualmente proposte da Paolo Barabanti, già docente all’istituto comprensivo di Adro (che prossimamente sarà dedicato a Paolo Borsellino), ricercatore dell’Istituto nazionale di valutazione.