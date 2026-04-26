Nuovo patto con i lettori, tra tradizione e futuro

Ci sono date che segnano un inizio. E altre che richiedono una scelta. Il 27 aprile, per questo giornale, è entrambe le cose. È memoria – di una storia che attraversa ottant’anni di vita della testata ma anche delle comunità di riferimento – oltre che una soglia. È stato così il 27 aprile del ’45, con la storica prima pagina «Brescia è libera» ad evocare l’avvenuta liberazione.

E lo è anche oggi, a conclusione delle celebrazioni degli ottant’anni di informazione. Ci sono date che segnano un inizio. E altre che richiedono una scelta. Il 27 aprile, per questo giornale, è entrambe le cose.

Non perché cambi la nostra identità, ma perché cambiano i luoghi in cui quella identità è chiamata a vivere.

Loading video... GdB 80 anni: il centro stampa

Per lungo tempo, quel luogo è stato la carta. Non solo uno strumento, ma una forma di relazione: quotidiana, riconoscibile, condivisa. Carta via via arricchita dalla tv, dalla radio, dal web e dai social. Una presenza multimediale – pur cartocentrica – che ha accompagnato la vita e lo sviluppo della nostra comunità e che, in qualche misura, l’ha tenuta insieme. Quella presenza oggi non viene meno. Anzi. Si espande. Si arricchisce. E muta il suo centro: il digitale.

Online

L’online non è certo una novità, per il giornale, che già da tempo ha sperimentato linguaggi e formati nuovi, abitato spazi inediti. Ma ogni percorso, prima o poi, chiede un passaggio più consapevole: non più solo esserci, ma decidere come esserci.

Concluse le celebrazioni dell’ottantesimo compleanno del GdB, è questo il passo che compiamo. Forti delle radici del passato, rinnoviamo il patto con i lettori per fondare con loro le basi dei prossimi 80 anni. Non cambiamo direzione. Semmai rimoduliamo il modo di stare dentro la stessa direzione. Con più intenzione, più struttura, più chiarezza sul valore che vogliamo generare. Premiando chi questo valore sceglie di riconoscerlo, di sostenerlo, di farne parte attiva.

Comunità

Perché in questi decenni abbiamo capito una cosa tanto semplice quanto importante: un giornale vive se tiene insieme. Se crea legami, se alimenta fiducia, se offre un luogo in cui riconoscersi. La carta lo ha fatto per lungo tempo, diventando gesto quotidiano e spazio condiviso. Il digitale, oggi, può fare lo stesso, a condizione di non ridursi a mero flusso, ma di diventare relazione con prodotti informativi specifici, dedicati. È questa l’idea che guida il nuovo passo.

Cominciamo in punta di piedi, in un ambiente che prende forma. Più ricco, più articolato, pensato per accompagnare la comunità nei suoi tempi e nei suoi interessi.

L'edicola nel parco di viale Rebuffone - © www.giornaledibrescia.it

Un digitale che non replica la carta, ma va oltre, pur custodendone il senso: profondità, affidabilità, prossimità. E dentro questo percorso c’è anche un segno concreto, quasi tangibile, una card che diventa espressione del nostro manifesto: il valore di esserci.

La card GdB+

La card GdB+ non è solo un riconoscimento. È un gesto che racconta un’appartenenza. Non sblocca solo i contenuti premium digitali di App e sito, ma nasce per fare famiglia, per essere condivisa, per dire che questo giornale non è solo di chi lo produce, ma anche – e soprattutto – di chi lo vive, lo interroga, lo arricchisce ogni giorno con la sua presenza. Anche la sua critica.

I primi a ricevere la card, lunedì 27 aprile in Sala Libretti, saranno alcuni lettori-scrittori che più hanno scelto di esserci con le loro parole. Perché le lettere al direttore, da sempre, sono una delle forme più alte di partecipazione: non consumo, ma contributo. Non distanza, ma dialogo. Un filo che non si spezza. Dai primi ottant’anni ai prossimi, dalla carta al digitale, ciò che resta è questa idea esigente e semplice insieme: l’informazione come bene comune.

Una comunità non si costruisce solo raccontandola, ma chiamandola a prendere parte. Il digitale, oggi, ci offre strumenti nuovi per esserci. Con responsabilità. Con continuità. Con la volontà di riconoscerci, anche quando cambiano le forme. Non inauguriamo qualcosa di estraneo, semmai diamo forma nuova a un legame antico. Per provare, ancora una volta, a meritarlo.