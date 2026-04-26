GdB+, come funziona: prova gratuita, abbonamento mensile o annuale

Contenuti dedicati e approfondimenti vanno da oggi ad arricchire il palinsesto informativo dei lettori del nostro quotidiano che sceglieranno di aderire a «GdB+».

Come fare è semplicissimo. Chi sull’edizione online (o sull’app GdB, disponibile sia per iOs che per Android) vorrà accedere ad un contenuto contraddistinto da etichetta gialla e iconcina GdB+, dopo le prime righe dell’articolo vedrà apparire una maschera di navigazione che prospetterà due differenti soluzioni di abbonamento in pochi clic. È infatti possibile sottoscrivere un abbonamento mensile a 7 euro, o in alternativa un abbonamento annuale a 70 euro (con un risparmio, in questo secondo caso, dell’equivalente di due mesi). In entrambi i casi è possibile recedere dalla sottoscrizione in qualsiasi momento. Tutti i contenuti dedicati potranno essere fruiti dal dispositivo preferito: pc, laptop, smartphone o tablet, via web o tramite l’app GdB.

Grazie al tuo abbonamento sarà inoltre possibile partecipare a tutte le esperienze fisiche della comunità di GdB+ e, in un secondo momento, richiedere la «GdB card» al momento della prenotazione (proposta che sarà presentata prossimamente).

Per coinvolgere nella comunità anche quanti volessero provare l’esperienza di «GdB+» prima di aderire, è prevista la possibilità di attivare un periodo di prova gratuito di 30 giorni. Non solo.

Qr code sul giornale cartaceo

Su tutte le copie cartacee e sulla digital replica, infatti, ogni giorno nelle prossime settimane sarà disponibile un «qr code» (eccezionalmente oggi, 27 aprile 2026, attivo a partire dalla tarda mattinata; dal 28 aprile i lettori lo troveranno invece nella pagina delle «Lettere al direttore»). Inquadrandolo con il proprio smartphone, si potrà accedere gratuitamente ai contenuti «GdB+»: un’opportunità riservata alla vasta platea di quanti ci leggono abitualmente, su carta o nella riproduzione digitale, per coinvolgerli nella nuova esperienza.