Falsi allarmi, paura vera: si tuteli il futuro dei ragazzi

Il prezzo della sicurezza. Gli allarmi bomba, provocati dalla stessa e-mail inviata in seimila scuole italiane, centinaia anche nel Bresciano, hanno provocato un salto di qualità nella percezione del pericolo di tutti noi. Gli istituti hanno reagito con modalità diverse: i più hanno fatto uscire gli alunni dagli edifici, qualcuno ha preferito la prosecuzione delle lezioni. Le famiglie hanno tirato un sospiro di sollievo quando nessuna delle minacce ha avuto il seguito minacciato, ma ci si interroga su cosa stia succedendo e si paventa che qualcosa di delittuoso possa, prima o poi, davvero accadere.
Ci si divide sulla quota di investimenti da destinare alla difesa delle condizioni di vita delle nostre comunità, ritenendo la pace un valore superiore che si autolegittima. Però le differenti reazioni ai rischi di attentati puntano, appunto, a creare confusione, disagi e paura.
Siamo partiti con i congelatori trasformati in forni, che hanno compromesso, avariandolo, l’utilizzo di tonnellate di cibo. Si è riusciti ad evitare che l’assalto si estendesse alle riserve di sangue, compromettendo pesantemente la catena della sanità. Poi le segnalazioni di bombe su aerei di linea, con il dirottamento in scali di emergenza di decine di voli. Senza che siano stati effettivamente rintracciati ordigni. La conseguenza? È stata compromessa la mobilità di migliaia di persone e messa in discussione la possibilità di rispettare itinerari programmati. Appunto, creare caos oltre gli aerei direttamente coinvolti. A chi può interessare questo clima? Una unica regia sovranazionale, oppure le mosse di qualche psicopatico?
L’ondata di falsi allarmi per le scuole ha avuto per protagonisti la dirigenza scolastica, chiamata a decidere nell’immediato come comportarsi; gli studenti, alle prese con il calendario delle loro attività; le famiglie, preoccupate della tutela dell’integrità fisica di bambini e ragazzi. Ecco, con il capitolo scuole l’incursione eversiva raggiunge i grandi numeri e coinvolge i gangli della quotidianità. Governo e forze politiche invitano a non farsi strattonare da lupi solitari e al contempo a tenere alta la guardia perché nulla sia lasciato al caso. Più sono deliranti i messaggi lanciati con questa o quella firma – Mikhail Andropov compare nella mail recapitata alle scuole – più va monitorata dettagliatamente la situazione, per non restare ingabbiati in atti criminali privi di costrutto.
Personalmente ho vissuto la giornata degli allarmi scolastici da nonno, che riteneva improbabile che l’evento fosse stato apparecchiato in un piccolo comune, ma che avvertiva tutta la precarietà della quotidianità che ci appartiene.
Questi ragazzi, che vanno a scuola senza sapere che cosa riserva loro il futuro essendo tutto il mondo in cambiamento, vedono minacciato il presente, oltre che da chi contesta violentemente nelle piazze, da quanti si sentono estranei alla civiltà che ci ha prodotti. Non possiamo affidarci a uno sguardo passivo, che condanna i giovani alla pura rassegnazione che può sfiorare gli adulti.