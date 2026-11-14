Bambini e paura delle bombe

Gli allarmi sulle bombe che continuano e sono percepiti anche dai bambini che hanno meno strumenti degli adulti per capire cosa sta succedendo. Aiutarli è un nostro dovere. Per prima cosa non minimizzate dicendo «non aver paura, non ti devi preoccupare». Non serve e non li fa sentire capiti, meglio dire piuttosto « è normale spaventarsi, anche a me è capitato».
Prendetevi il tempo per dire «So che sei preoccupato anche per le minacce degli hacker che entrano nei computer, ma voglio dirti che non sei solo a proteggerti». Spiegate che «papà e mamma a casa e gli insegnati a scuola fanno di tutto per assicurare protezione» e insistete: «Ogni volta che ti senti in pericolo o se non capisci alcune cose chiedi senza vergognarti, noi ti aiutiamo».
Questa potrebbe essere anche l’occasione per spiegare al piccolo che in Internet ci sono persone che si comportano bene e correttamente, altre che sono scorrette e mettono in giro informazioni false, ma abbiamo sistemi che proteggono le informazioni. Così potrebbe diventare anche un momento per educare all’uso della rete, dove non si dicono parole offensive, non si danno informazioni personali e non si condividono password con gli sconosciuti.
Chiedete loro di dirvi quando sono spaventati e invitateli con dolce fermezza a raccontarvi che cosa gli ti fa più paura senza intervenire mettendo loro in bocca emozioni vostre. Infine fate disegnare la loro paura delle bombe e degli hacker e dopo averlo fatto raccogliete il disegno e garantite che lo custodirete voi. Per la notte magari date un piccolo oggetto da tenere come talismano protettivo sotto il cuscino così potrà addormentarsi dolcemente e sentirsi tranquillo al buio della notte.