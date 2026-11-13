Allarmi bomba nelle scuole, la circolare: quando scatta l’evacuazione

Le minacce di bomba inviate contemporaneamente a decine di scuole, se identiche e provenienti dalla stessa fonte, devono essere considerate inattendibili. A meno che non emergano elementi concreti che facciano sospettare un pericolo reale. È una delle indicazioni contenute nella circolare inviata dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a prefetti, questori e vertici delle forze dell'ordine, dopo l'ondata di falsi allarmi che nei giorni scorsi ha coinvolto anche numerosi istituti bresciani.
L'obiettivo è evitare che segnalazioni prive di fondamento provochino evacuazioni e interruzioni delle lezioni, garantendo comunque la sicurezza di studenti e personale scolastico.
Quando scatta l'evacuazione
La circolare stabilisce che ogni comunicazione contenente minacce debba essere immediatamente segnalata alle forze dell'ordine, che ne valuteranno l'attendibilità. Particolare attenzione dovrà essere riservata alla natura del messaggio e all'eventuale presenza di elementi che possano confermarne la credibilità.
Una minaccia seriale, inviata indiscriminatamente a più destinatari, non sarà dunque considerata di per sé sufficiente a giustificare misure straordinarie. La valutazione cambia, però, se vengono individuati oggetti sospetti, anomalie rilevate dalle telecamere di sorveglianza o altre circostanze che facciano emergere un rischio specifico.
Se la minaccia appare plausibile, il questore potrà disporre ulteriori verifiche e misure di sicurezza. Solo quando ritenuto necessario proporrà al prefetto l'evacuazione dell'edificio, ferme restando le disposizioni vigenti e i piani di emergenza.
Il coordinamento nazionale
Per gestire le segnalazioni sarà rafforzato il raccordo tra le questure attraverso il Centro Situazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza, operativo 24 ore su 24. Ai prefetti spetterà il coordinamento territoriale tra forze dell'ordine, Vigili del fuoco e altre istituzioni coinvolte.
Piantedosi richiama infine l'attenzione sulla comunicazione pubblica: la diffusione incontrollata di notizie sugli allarmi rischia di amplificarne gli effetti e alimentare la paura.
La richiesta è quindi di garantire informazioni tempestive, verificate e coordinate, evitando di presentare tutte le segnalazioni come se comportassero lo stesso livello di rischio.