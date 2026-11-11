Allarme bomba nelle scuole, nella mail la minaccia: «Vi annienteremo»

La mail di minaccia che ha scatenato l’allarme bomba nelle scuole italiane, comprese decine di quelle bresciane, è firmata dal sedicente Mikhail Andropov, «leader del Vilayat di Misoginistan». Il messaggio, inviato agli istituti attorno alle 10, ha un testo delirante, che ha indotto molti dirigenti a diffidare del contenuto e non evacuare gli studenti.
La mail
Il messaggio, spedito da un indirizzo con dominio estero, dice: «Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all'interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L'ho posizionata in modo tale che l'onda d'urto si propaghi in tutto l'edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta».
Inoltre, aggiunge, «abbiamo piazzato una bomba nel motore dell'auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate».
Il commento del ministro Crosetto
«È una strategia ormai chiara, quella di seminare terrore o creare delle preoccupazioni; chiunque di noi con i mezzi e gli strumenti che ci sono può mandare una mail a una scuola, un asilo o ad una compagnia aere dicendo "c'è una bomba". Fa parte di una strategia sulla quale si inseriscono anche i cretini, non sempre ci sono strategie di Paesi stranieri e ostili, ci sono anche i mitomani e i pazzi che in un momento così non vedono l'ora di poter scatenare il terrore in un Paese o in una Regione». Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine di un convegno, parlando degli allarmi bomba in diverse scuole d'Italia. «Le polizie lavorano proprio per discernere tra le cose che sono serie e quelle che sono frutto di mitomani, ma ne vedremo sempre di più perché purtroppo la mamma dei cretini è sempre incinta», ha aggiunto.