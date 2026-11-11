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Allarme bomba nelle scuole, nella mail la minaccia: «Vi annienteremo»

Firmata da Mikhail Andropov, «leader del Vilayat di Misoginistan». «Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani, finiremo i sopravvissuti a coltellate»
La mail inviata alle scuole bresciane, come nel resto d'Italia
La mail inviata alle scuole bresciane, come nel resto d'Italia

La mail di minaccia che ha scatenato l’allarme bomba nelle scuole italiane, comprese decine di quelle bresciane, è firmata dal sedicente Mikhail Andropov, «leader del Vilayat di Misoginistan». Il messaggio, inviato agli istituti attorno alle 10, ha un testo delirante, che ha indotto molti dirigenti a diffidare del contenuto e non evacuare gli studenti.

La mail

Il messaggio, spedito da un indirizzo con dominio estero, dice: «Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all'interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L'ho posizionata in modo tale che l'onda d'urto si propaghi in tutto l'edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta».

Inoltre, aggiunge, «abbiamo piazzato una bomba nel motore dell'auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate».

Il commento del ministro Crosetto

«È una strategia ormai chiara, quella di seminare terrore o creare delle preoccupazioni; chiunque di noi con i mezzi e gli strumenti che ci sono può mandare una mail a una scuola, un asilo o ad una compagnia aere dicendo "c'è una bomba". Fa parte di una strategia sulla quale si inseriscono anche i cretini, non sempre ci sono strategie di Paesi stranieri e ostili, ci sono anche i mitomani e i pazzi che in un momento così non vedono l'ora di poter scatenare il terrore in un Paese o in una Regione». Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine di un convegno, parlando degli allarmi bomba in diverse scuole d'Italia. «Le polizie lavorano proprio per discernere tra le cose che sono serie e quelle che sono frutto di mitomani, ma ne vedremo sempre di più perché purtroppo la mamma dei cretini è sempre incinta», ha aggiunto.

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