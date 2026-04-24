Giornale di Brescia
Abbonati
OpinioniItalia e Estero

Conti pubblici: non è solo una questione di decimali

Enrico Marelli
L’Italia resta sotto procedura d’infrazione ma il problema cruciale continua ad essere la bassa crescita del Paese
Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

Maledetti decimali. Alcuni ricorderanno che otto anni fa, al momento della manovra finanziaria per il 2019, c’era stato un confronto tra governo (Conte I) e Commissione europea sull’entità del disavanzo in rapporto al Pil (2,4% per il governo e 2,9% per la Commissione), con il rischio di incorrere nella procedura d’infrazione del Patto di Stabilità a causa di una riduzione troppo lenta del disavanzo. Questa volta invece il deficit dell’Italia del 2025 non riesce a scendere al 3% sul Pil per pochi decimali: bastava lo 0,03% in meno per scendere dal 3,07% - dato finale confermato ieri - al 3,04%, che si poteva arrotondare al 3%...

Non consola che la Francia e pochi altri paesi abbiano un deficit superiore al nostro; né ci rallegra considerare i dati del debito, pari al 138% sul Pil, in quanto perfino la Grecia sta facendo meglio (peraltro è quest’ultimo indicatore che riflette maggiormente le scelte passate sul Superbonus).

Così, l’Italia resta sotto la procedura d’infrazione, con tutto quello che ne consegue. A cominciare dalla necessità di avere meno margini per effettuare le spese per la difesa; di conseguenza sarà forse necessario (come ammesso dallo stesso ministro Giancarlo Giorgetti) riprogrammare tali investimenti. Comunque, anche se il deficit scendesse sotto il 3% quest’anno - come previsto nel Documento di finanza pubblica (Dfp) - l’Italia uscirebbe dalla procedura per disavanzo eccessivo solo nel 2027.

Al di là della maggiore o minore ragionevolezza della richiesta alla Commissione Ue di sospendere il Patto di stabilità (come fu fatto nel 2020 ai tempi della recessione pandemica) e questa volta a causa dei conflitti in corso e della crisi energetica, il problema è che l’Italia pare quasi sola in questa richiesta (per inciso fu Giorgetti a firmare per l’Italia l’ultima versione del Patto nel dicembre 2023). Peraltro, se la Commissione dovesse cedere su questo punto significherebbe una continuazione o addirittura un peggioramento dei conflitti nel mondo: un quadro non certo accattivante…

Il problema cruciale continua ad essere la bassa crescita dell’Italia (e non solo perché una crescita più alta ridurrebbe tutti i rapporti rilevanti). Negli scenari del Dpf, il Pil continuerebbe a crescere (poco) come negli anni scorsi: +0,6% quest’anno ed anche il prossimo nello scenario base; ma in uno scenario avverso - con una situazione altamente conflittuale in Iran e Medio Oriente ed il conseguente impatto energetico - il Pil crescerebbe solo dello 0,4% quest’anno e poi ci sarebbe una vera recessione (-0,2%) l’anno successivo. Scenari simili od anche peggiori sono stati prospettati da altri organismi, come il Fondo monetario internazionale.

Il Dfp comprende solo il quadro tendenziale e non rivela quali sono i programmi o le strategie per rilanciare la crescita. Come pensa di muoversi il Governo? Per esempio, bene la rassicurazione dell’impegno a mantenere gli stanziamenti previsti per il Piano Casa ma, a parte la loro entità (si tratta di 1,3 mld. di euro soltanto), vorremmo vedere più misure concrete di questo tipo. Al di là dei decimali di deficit, quindi, rimane la constatazione di fondo: l’economia italiana è praticamente ferma ed è ultima per crescita tra i paesi europei. Né pare che il Pnnr - nell’anno finale della sua esecuzione - abbia avuto effetti tangibili sulla crescita. Una svolta più decisa nella nostra politica economica appare inderogabile.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
conti pubblicideficitItalia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario