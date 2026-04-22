Eurostat, deficit-Pil dell’Italia al 3,1%: il Paese resta in infrazione

Eurostat stima il rapporto deficit/Pil dell'Italia al 3,1% per il 2025, dal 3,4% del 2024. Con questo valore sembra escludersi una uscita del Paese dalla procedura europea per disavanzo eccessivo, all'esame dalla Commissione Ue a inizio giugno nell'ambito del Semestre europeo.

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Oltre a ciò il debito pubblico nazionale è in salita al 137,1% del Pil nel 2025 (134,7% del 2024). Ciò pone l’Italia al secondo posto nell’Ue alle spalle della Grecia, che si attesta in calo al 146,1% del Pil (dal 154,2%). Terza la Francia, con il debito in aumento al 115,6 del Pil (dal 112,6%).

Dati europei

Nel dettaglio il deficit pubblico nell'area euro scende al 2,9% del Pil nel 2025 dal 3% del 2024, mentre nell'Unione europea resta stabile al 3,1%. In controtendenza il debito: nell'Eurozona sale all'87,8% del Pil a fine 2025 dall'87% dell'anno precedente, mentre nell'Ue cresce all'81,7% dall'80,7%.

Nel 2025 quasi tutti gli Stati membri registrano un deficit, con l'eccezione dei surplus registrati a Cipro (+3,4%), Danimarca (+2,9%), Irlanda (+1,8%), Grecia (+1,7%) e Portogallo (+0,7%). I disavanzi più elevati si registrano in Romania (-7,9%), Polonia (-7,3%), Belgio (-5,2%) e Francia (-5,1%). Undici Paesi, tra cui l'Italia, restano sopra la soglia del 3% del Pil. Sul fronte del debito, dodici Stati membri superano il 60% del Pil.

I livelli più bassi si registrano in Estonia (24,1%), Lussemburgo (26,5%), Danimarca (27,9%), Bulgaria (29,9%), Irlanda (32,9%), Svezia (35,1%) e Lituania (39,5%). Tra i livelli più elevati dopo Grecia (146,1%), Italia (137,1%) e Francia (115,6%), figurano Belgio (107,9%) e Spagna (100,7%). Va segnalato che i dati sul deficit del 2025 diffusi da Eurostat non indicano anche eventuali valori legati all'aumento delle spese nella difesa, per i Paesi che hanno attivato la clausola nazionale di deroga sul Patto di stabilità.