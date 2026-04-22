Giornale di Brescia
Abbonati
Economia

Eurostat, deficit-Pil dell’Italia al 3,1%: il Paese resta in infrazione

Il debito pubblico nazionale è inoltre in salita al 137,1%, il più alto in Europa dopo quello della Grecia
Una bandiera italiana - © www.giornaledibrescia.it
Una bandiera italiana - © www.giornaledibrescia.it
AA

Eurostat stima il rapporto deficit/Pil dell'Italia al 3,1% per il 2025, dal 3,4% del 2024. Con questo valore sembra escludersi una uscita del Paese dalla procedura europea per disavanzo eccessivo, all'esame dalla Commissione Ue a inizio giugno nell'ambito del Semestre europeo.

Oltre a ciò il debito pubblico nazionale è in salita al 137,1% del Pil nel 2025 (134,7% del 2024). Ciò pone l’Italia al secondo posto nell’Ue alle spalle della Grecia, che si attesta in calo al 146,1% del Pil (dal 154,2%). Terza la Francia, con il debito in aumento al 115,6 del Pil (dal 112,6%).

Dati europei

Nel dettaglio il deficit pubblico nell'area euro scende al 2,9% del Pil nel 2025 dal 3% del 2024, mentre nell'Unione europea resta stabile al 3,1%. In controtendenza il debito: nell'Eurozona sale all'87,8% del Pil a fine 2025 dall'87% dell'anno precedente, mentre nell'Ue cresce all'81,7% dall'80,7%.

Nel 2025 quasi tutti gli Stati membri registrano un deficit, con l'eccezione dei surplus registrati a Cipro (+3,4%), Danimarca (+2,9%), Irlanda (+1,8%), Grecia (+1,7%) e Portogallo (+0,7%). I disavanzi più elevati si registrano in Romania (-7,9%), Polonia (-7,3%), Belgio (-5,2%) e Francia (-5,1%). Undici Paesi, tra cui l'Italia, restano sopra la soglia del 3% del Pil. Sul fronte del debito, dodici Stati membri superano il 60% del Pil.

I livelli più bassi si registrano in Estonia (24,1%), Lussemburgo (26,5%), Danimarca (27,9%), Bulgaria (29,9%), Irlanda (32,9%), Svezia (35,1%) e Lituania (39,5%). Tra i livelli più elevati dopo Grecia (146,1%), Italia (137,1%) e Francia (115,6%), figurano Belgio (107,9%) e Spagna (100,7%). Va segnalato che i dati sul deficit del 2025 diffusi da Eurostat non indicano anche eventuali valori legati all'aumento delle spese nella difesa, per i Paesi che hanno attivato la clausola nazionale di deroga sul Patto di stabilità.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
deficitPildebito pubblicoEurostatItalia
Icona Newsletter

@Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario