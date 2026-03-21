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Truffa sul Superbonus, la Finanza di Brescia sequestra 3,5 milioni

L’operazione delle Fiamme gialle ha riguardato anche le province di Napoli, Frosinone e Messina: la segnalazione dall’Agenzia delle Entrate su una società operante quale general contractor
L'operazione condotta dalla Guardia di Finanza - © www.giornaledibrescia.it
L'operazione condotta dalla Guardia di Finanza - © www.giornaledibrescia.it
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I finanzieri del Comando provinciale di Brescia hanno eseguito sequestri d'urgenza, convalidati dal gip per oltre 3,5 milioni di euro, relativi a lavori agevolati dalla normativa del Superbonus 110%.

Le indagini condotte dai militari della Compagnia Rovato hanno scoperto una presunta truffa aggravata ai danni dello Stato, realizzata con la generazione e la successiva immissione in circolazione di crediti fiscali fittizi, riguardanti interventi di efficientamento energetico su vari immobili, in realtà mai effettuati o effettuati solo parzialmente, comunque oltre i termini previsti dalla normativa per l'acquisizione dell'agevolazione.

La segnalazione

L'attività investigativa è nata da una segnalazione dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Brescia, relativa ad evidenti anomalie circa crediti d'imposta generati da una società operante quale general contractor riferiti a lavori di riqualificazione energetica su condomini nella provincia bresciana. Le indagini avevano già individuato crediti d'imposta presumibilmente fittizi per circa 1,6 milioni di euro, sottoposti a sequestro, trovati in parte sul cassetto fiscale del general contractor e in parte su quello dei cessionari e non ancora compensati.

Gli approfondimenti hanno ricostruito un più ampio sistema riferiti all'esecuzione di lavori, in realtà non effettuati o non conclusi, su 12 condomini nelle province di Napoli, Frosinone, Messina e Brescia.

È stato quindi eseguito un ulteriore provvedimento di ulteriori 1,9 milioni di euro. Sono stati sequestrati, tra l'altro, diversi immobili nelle province di Roma e Palermo. Cinque i denunciati alla Procura della Repubblica di Brescia truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed auto-riciclaggio di proventi illeciti, considerato che parte dei crediti potenzialmente illeciti erano stati già ceduti nei confronti di diversi cessionari

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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truffaSuperbonus 110%Guardia di Finanza
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