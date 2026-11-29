Il primo Return hub per stranieri irregolarmente presenti in Europa aprirà in Ruanda. Con la benedizione della Commissione Ue, Austria, Danimarca, Germania, Grecia, Paesi Bassi e Ruanda hanno raggiunto un’intesa, che sarà perfezionata entro fine anno, così da rendere il piano operativo dal 2027. Una soluzione che trova una sorta di precedente nel 2022, quando l’allora primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson, concordò di trasferire in Ruanda le persone irregolari, lasciando al Paese africano il compito di esaminare le domande di soggiorno. Ma il piano venne fermato dalla Corte suprema, che lo giudicò illegittimo, per il rischio che i migranti potessero essere rimandati in Paesi pericolosi. Intanto, Londra aveva già versato 290 milioni di sterline a Kigali. Nel 2025, il Ruanda ha detto sì a un accordo con gli Stati Uniti per l’accoglienza di 250 cittadini di Paesi terzi, espulsi da Washington, in cambio di sostegno finanziario.
La disponibilità del Ruanda, che ospita già 150mila profughi, è probabilmente dettata da due considerazioni. Innanzitutto, la volontà di diventare un Paese più appetibile per gli investimenti esteri. E poi la speranza che venga meno l’attenzione sul sostegno che le proprie forze armate offrono all’M23 nel nord della Repubblica Democratica del Congo. Il Consiglio di sicurezza dell’Onu ne ha chiesto il ritiro. Ma, a pensar male, la nuova intesa può anche essere interpretata: «Se vi prendete gli indesiderati, noi abbassiamo la voce sulle vostre responsabilità. E vi paghiamo pure».
L’annuncio ufficiale è arrivato il 16 novembre, nell’ambito dell’annuale Conferenza sull’immigrazione a Vienna, in una conferenza stampa indetta dal cancelliere austriaco Christian Stocker, per il quale l’intesa raggiunta «ci consentirà di essere padroni a casa nostra». «Il Return hub è la prima vera risposta ai problemi del sistema europeo – ha affermato la premier danese Mette Frederiksen –. La possibilità di essere trasferiti servirà da deterrente. Tanti giovani uomini si chiederanno se non sia meglio rimanere a casa che rischiare di finire in un Paese sconosciuto. Questo ci consentirà di affrontare le massicce sfide della migrazione illegale. Spezzeremo il modello di business dei trafficanti di esseri umani».
Secondo Stocker, tutto avverrà «nel rispetto del diritto umanitario, europeo e internazionale». Ma le sue rassicurazioni non hanno convinto il Consiglio d’Europa, che ha evidenziato i «considerevoli rischi sul fronte dei diritti umanitari». Saranno coinvolti l’Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr), l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) e, presumibilmente, anche Frontex (Agenzia europea per il controllo delle frontiere esterne), interessata di recente da una proposta di riforma, che le ha attribuito maggiori poteri operativi al di fuori del territorio dell’Ue. Il ministro greco della Migrazione e dell’asilo, Athanasios Plevris, ha affermato: «A persone che non hanno possibilità di essere regolarizzate nel territorio dell’Unione, offriamo un’alternativa per il futuro».
Quest’alternativa è stata dettagliata dal ministro dell’Interno ruandese, Vincent Biruta, che ha spiegato che i migranti non saranno rinchiusi in centri detentivi, bensì in welcome center aperti. Le persone potranno circolare liberamente sul territorio, ottenere un permesso di soggiorno e cercare lavoro. E potranno scegliere tra tornare volontariamente nello Stato di origine, integrarsi nella società ruandese, chiedere una destinazione terza. «Chi resterà, riceverà alloggio e corsi di formazione», ha aggiunto Biruta. «Noi ci manderemo solo chi ha avuto il diniego alla protezione, e non è rimpatriabile», ha detto il ministro degli interni tedesco, Alexander Dobrindt. Spagna e Francia si sono dichiarate contrarie. Così come molte Ong, tra cui Medici senza frontiere, per la quale si tratta di un’operazione «pericolosa per le persone coinvolte, e di cui l’Europa deve vergognarsi».