MADRID, 16 NOV - Il premier socialista spagnolo Pedro Sanchez ha dichiarato che il controverso piano, sostenuto da cinque Paesi dell'Ue, di istituire un centro per il trasferimento dei migranti in Ruanda è privo di "futuro o umanità". "Non ci vedo né futuro né umanità. Non è questa la soluzione", ha affermato Sánchez ai microfoni dell'emittente televisiva Telecinco.
Sanchez, 'il centro per migranti in Ruanda privo di futuro e di umanità'
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