Brescia città europea dell’innovazione: il futuro è dei giovani

Stiamo vivendo un momento che considero straordinario, quasi magico. L’intelligenza artificiale sta trasformando il nostro modo di lavorare, produrre e vivere. E siamo solo all’inizio. Con la Physical AI, l’intelligenza che entra nel mondo fisico attraverso robot e macchine intelligenti, questa rivoluzione coinvolgerà profondamente anche l’industria. Per Brescia, città dalla straordinaria tradizione manifatturiera e imprenditoriale, è un’occasione che non possiamo permetterci di perdere. Ma dobbiamo avere il coraggio di guardare oltre i nostri confini e immaginare Brescia come una città europea dell’innovazione.
Abbiamo aziende tecnologiche, software house, università, competenze digitali e un tessuto industriale di eccellenza. Ci manca una maggiore capacità di aggregazione. Spesso lavoriamo individualmente, quando unendo le forze potremmo competere su scala nazionale e internazionale. La nascita di Bind, iniziativa cittadina dedicata all’aggregazione, alla ricerca e allo sviluppo, può rappresentare un’opportunità concreta per costruire questo ecosistema. Un luogo dove imprese, università e istituzioni possano condividere progetti, conoscenze e ambizioni. Ma soprattutto dobbiamo mettere al centro i giovani.
Sono loro la vera energia di questa trasformazione. Hanno curiosità, creatività, familiarità con le nuove tecnologie e una naturale apertura internazionale. Non dobbiamo limitarci a formarli per inserirli nelle nostre aziende: dobbiamo offrire loro la possibilità di sperimentare, creare startup, sviluppare idee e diventare protagonisti dell’innovazione. Le esperienze che ho maturato in questi anni con Its Machina Lonati, Università di Brescia e Politecnico di Milano insegnano che i giovani non cercano solo un lavoro, ma opportunità, visione e possibilità di costruire qualcosa di importante.
Perché un giovane talento dovrebbe necessariamente andare a Milano, Monaco o Berlino per realizzare le proprie ambizioni? Perché non potrebbe trovare a Brescia un ambiente internazionale, dinamico e aperto al futuro? Amo l’arte e la pittura e credo che la bellezza sia una componente essenziale dell’innovazione. Brescia è una città bellissima, ricca di storia, musei, piazze e straordinarie. Non deve essere solo una città dove venire a lavorare, ma da visitare, scoprire, amare e scegliere per vivere. Deve attrarre studenti, ricercatori, startup e imprese europee. Una Brescia europea non soltanto per posizione geografica, ma per mentalità, bellezza, relazioni e capacità di innovare. Per raggiungere questo obiettivo serve una visione condivisa, la volontà di fare sistema e il coraggio di superare individualismi e frammentazioni.
Vorrei che i nostri giovani potessero scegliere Brescia non soltanto perché è la città in cui sono nati, ma perché è uno dei luoghi migliori in cui immaginare il proprio futuro. Abbiamo le qualità per riuscirci. A condizione di volerlo fare insieme.