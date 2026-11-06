Il robot cambia il modo di competere: le domande da porsi prima di investire

I cobot lavorano accanto alle persone, si programmano da tablet e oggi sono alla portata anche delle piccole aziende. Per una pmi è un’occasione concreta, ma bisogna prepararla bene

Giuseppe De Rosa - Amministratore delegato di Tilog 06 novembre 2026 2 ' di lettura

La robotica non è più solo un affare per grandi gruppi Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti TilogRobotIcAcobot Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...