Il robot cambia il modo di competere: le domande da porsi prima di investire

La robotica non è più un affare da grandi gruppi. Nel 2025 nel mondo sono stati installati oltre 600.000 robot industriali, l’11% in più dell’anno prima, e l’Italia, con circa 7.800 nuove unità, è il secondo mercato dell’Unione europea. I cobot lavorano accanto alle persone, si programmano da tablet e oggi sono alla portata anche delle piccole aziende. Per una pmi è un’occasione concreta. Proprio perché l’occasione è grande, conviene prepararla bene. E la prima domanda è la più utile: c’è una decisione che sto rimandando? A volte dietro un robot c’è un tema di prezzo, di clienti o di organizzazione. Affrontarlo prima significa far lavorare il robot dove rende davvero.
Partiamo dai soldi. Ogni euro investito nel robot va confrontato con il suo miglior uso alternativo, e il costo va letto su cinque-sette anni: integrazione, fermi, manutenzione, software, obsolescenza. Poi lo stress test: saturazione al 60%, volumi a meno 20%. Se il conto regge, avete un investimento solido: produttività vera, non un costo variabile diventato fisso.
Secondo: il processo. Il robot dà il meglio su un processo pulito, e prepararlo fa emergere sprechi da eliminare subito: un guadagno che arriva prima della macchina. Va misurata la variabilità reale di mix, lotti e cambi formato, e il robot va messo sul vero collo di bottiglia: lì aumenta la capacità di tutta l’azienda.
Terzo: la strategia, dove serve guardare di lato. Il vantaggio non sta nell’avere lo stesso robot del concorrente, ma nell’usarlo per fare ciò che lui non fa: riportare in casa una lavorazione, accettare commesse nuove, garantire una qualità superiore. E conviene decidere come condividere i guadagni con i clienti, prima che siano loro a chiederlo. Sergio Marchionne, in «Confessions of a Capital Junkie», denunciava gli investimenti duplicati dell’industria dell’auto e invitava a consolidarli. In piccolo, tre pmi della stessa filiera possono condividere una cella e dividerne il capitale.
Quarto: le persone, il vero moltiplicatore. Il robot si prende i gesti più pesanti e ripetitivi; chi li faceva può crescere come tecnico, supervisore, responsabile di cella. Servono un responsabile del risultato, con nome e cognome, e qualcuno che intervenga quando la cella si ferma alle tre di notte. E serve una risposta chiara: cosa faranno le persone liberate? Spesso, poi, il punto non è il costo del lavoro: è che le persone non si trovano. A ottobre, per Unioncamere, il 43,6% delle assunzioni previste era di difficile reperimento. Infine il rischio, che oggi si governa bene. Si sceglie con cura da quanti fornitori e integratori dipendere, si parte da una cella, la si misura per novanta giorni e, se i numeri tornano, la si replica. Un passo alla volta. La robotica non decide al posto nostro, ma premia chi decide bene. E c’è una domanda che vale per tutti: se non lo faccio, tra tre anni sarò competitivo? Chi si fa le domande giuste raccoglie i risultati.