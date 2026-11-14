L’Africa e il jihadismo che si fa Stato fra oro, traffici e violenza

Detiene un record non certo invidiabile. Con oltre 1.300 vittime nel 2025, l’Allied Democratic Forces (Adf), si pone – secondo l’Osservatorio Acled-Organizzazione di monitoraggio dei conflitti – come la formazione armata non statale più letale al mondo per i civili. L’Adf è nata in Uganda a metà anni ’90 in opposizione al governo di Yoweri Museveni. Poi si è radicata nell’est della Repubblica Democratica del Congo, dove si concentra la maggioranza delle ricchezze del Paese. Nel 2019, sotto la guida di Seka Baluku, ha giurato fedeltà allo Stato Islamico, che la considera la sua «Provincia dell’Africa centrale – Islamic State Central Africa Province» (Isis-Rdc). Come altri gruppi jihadisti africani, deteriorandosi le fortune del «brand» di riferimento, e quindi vedendo ridursi i finanziamenti, hanno cercato risorse alternative.
E, nel caso dell’Adf, che risorse! La prima fonte di reddito è l’oro del corridoio che tocca Manguredjipa, Mambasa e Bafwasenda, tra nord Kivu, sud dell’Ituri ed est della provincia di Tshopo. Secondo The Sentry, l’organizzazione investigativa che si propone di smantellare le reti multinazionali che traggono profitto dai conflitti, i siti sotto l’influenza Adf produrrebbero circa 800 kg d’oro all’anno, con proventi di oltre un milione e mezzo di dollari. Altre entrate derivano da rapimenti ed estorsioni ai danni della popolazione civile, costretta a stipulare «contratti di sottomissione» per poter accedere ai propri campi.
Ma, di rapimenti ed estorsioni se ne intende anche al-Shabaab (Ahlu Sunna wal jama’a), anch’esso affiliato allo Stato Islamico, che agisce a Cabo Delgado, nel nordest del Mozambico (400 attacchi contro i civili dall’inizio dell’anno). Nonostante si tratti di una regione ricca di gas naturale, rubini, oro, resta estremamente povera, e trascurata dal governo centrale, che ha il suo quartier generale a Maputo, 1.700 chilometri a sud. Povertà, emarginazione sociale e disuguaglianze provocano malessere, soprattutto nei giovani, che scelgono di arruolarsi tra le fila dei miliziani.
At least 33 civilians were killed when Islamic State-linked Allied Democratic Forces (ADF) militants attacked Cantine-Aloya in North Kivu province burning homes, a health center and other buildings and forcing residents to flee https://t.co/6VOEnEAm2q https://t.co/e6gWc3PsEa— Reuters (@Reuters) November 6, 2026
Si chiama Al-Shabaab pure il gruppo che opera in Somalia, affiliato ad al-Qai’da, ma non risulta legato all’omonimo mozambicano. Sicuramente è ben organizzato, visto che a marzo 2025 è riuscito a far esplodere una bomba nei pressi del palazzo presidenziale della capitale Mogadiscio, al momento del passaggio del convoglio del presidente, Hassan Sheikh Mohamud, che è rimasto illeso. L’obiettivo dichiarato è politico-ideologico: la creazione di una «Grande Somalia» sotto il dominio islamico. Al-Shabaab ha un rivale interno: l’Isil (Islamic State of Somalia), più piccolo, ma in espansione.
Da est a ovest del continente. In Nigeria si sta verificando una sovrapposizione tra banditismo e jihadismo; non una fusione ideologica, bensì una convergenza di interessi. International Crisis Group registra scambi di armi, di informazioni, canali di approvvigionamento, capacità logistiche, addestramento, protezione e libero passaggio, tra gruppi di criminali locali e i gruppi jihadisti Boko Haram e Iswap (Stato Islamico Provincia dell’Africa Occidentale). Le risorse economiche ancora una volta sono garantite da sequestri, estorsioni, gestione di miniere illegali e traffici vari.
L’esportazione del terrorismo è facile verso il Camerun, che condivide 1.200 chilometri di frontiera con la Nigeria. Anche nel triangolo saheliano Mali-Niger-Burkina Faso, la situazione è sempre più grave. Qui opera il fronte Jnim (Jama’at Nusrat al-islam wal-Muslimin), nato nel 2017 dall’unione di quattro gruppi: Ansar Dine (che prese la città di Timbuktu, in Mali, nel 2012), il ramo sahariano di Aqim (Al Qai’da nel Maghreb Islamico), Al-Murabitun (dedito anche al traffico di stupefacenti) e Katiba Macina.
La specificità di Jnim è di essere una realtà multietnica: tuareg, arabi, fulani, tunisini, algerini, bambara, e anche dogon. Si presenta come un sodalizio contrario agli «invasori stranieri»: i francesi prima, i russi dell’Africa Corps oggi, e come un’alternativa a governi centrali considerati inetti. Meno scontri aperti, più guerra asimmetrica, con l’obiettivo del logoramento dell’avversario. Le forze militari regolari, impegnate a proteggere le capitali, le strade principali e i siti minerari, lasciano scoperte le province rurali. Il rischio è di un grande Stato jihadista dal deserto del Sahara al Golfo di Guinea.