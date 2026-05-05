In Mali i ribelli jihadisti segnano il fallimento russo

«A Kidal i russi ci hanno traditi». Questa dichiarazione di un funzionario maliano a Radio France Internationale, sintetizza la rottura tra la giunta militare al governo del Mali e gli Africa Corps, i mercenari russi presenti nel Paese dal 2021. Arrivati come compagnia Wagner, guidata da Yevgeny Prigožin, e con corrispettivo l’accessibilità alle risorse naturali, i russi avrebbero dovuto proteggere la giunta militare guidata dal generale Assimi Goïta, insediatasi a seguito di due golpe – nel 2020 e nel 2021 -, e operare in funzione antiterrorista.