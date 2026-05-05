In Mali i ribelli jihadisti segnano il fallimento russo

«A Kidal i russi ci hanno traditi». Questa dichiarazione di un funzionario maliano a Radio France Internationale, sintetizza la rottura tra la giunta militare al governo del Mali e gli Africa Corps, i mercenari russi presenti nel Paese dal 2021. Arrivati come compagnia Wagner, guidata da Yevgeny Prigožin, e con corrispettivo l’accessibilità alle risorse naturali, i russi avrebbero dovuto proteggere la giunta militare guidata dal generale Assimi Goïta, insediatasi a seguito di due golpe – nel 2020 e nel 2021 -, e operare in funzione antiterrorista.
🇲🇱 Mali - Il Gen. Assimi Goïta, Presidente della Transizione, rassicura la nazione dopo gli attacchi terroristici del 25 aprile in diverse località del Paese, tra cui Bamako, Kati, Konna, Mopti, Gao e Kidal, e lancia un appello all'unità nazionale e alla vigilanza.
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