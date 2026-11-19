«Se le ricorda tutte?» gli aveva chiesto il conduttore, incredulo. Aveva sfoderato un sorriso: «Qualcuna mi sfugge». Il giorno dopo, siti e giornali avevano gareggiato con i titoli senza mettere insieme biologia e statistica. «Trentun anni, duemila donne» che significava tre partner a settimana sin dall’adolescenza con matematica costanza. Un’impresa al limite dell’impossibile.
Mentre lo dichiarava, in realtà, il suo pensiero era volato dentro casa, nella cassaforte dietro al quadro con le cime del Cadore, dentro ad una piccola agenda di velluto viola, bordata in oro. La verità gli sfuggì qualche sera dopo. Avevano appena fatto «l’amore». Pauline disegnava distrattamente con le dita sul suo petto.
«Quante con la P?» gli sussurrò ridendo. E lui, fissando il soffitto, cominciò piatto, come un impiegato del catasto erotico: «Patrizia, Penelope, Pilar, Priscilla…» «Dai, smettila», mormorò lei, incrinandosi leggermente. Ma lui non la sentiva più. Snocciolava nomi senza prendere fiato: «Petra, Phoebe, Paloma...» Pauline si sollevò coprendosi con il lenzuolo. Davanti a lei uno sconosciuto dagli occhi vitrei ed un ghigno esaltato recitava una litania spettrale.
Arrivato a venti senza neppure sfiorare il suo nome, lei si rivestì e fuggì via. Aveva cominciato da ragazzo. Una goliardata da spogliatoio maschile: «Potrei completare l’alfabeto con tutte quelle che mi son fatto. Alessandra, Agnese... Barbara, Beatrice...». Gli amici l’avevano preso in giro, ma da quella sera, quella contabilità ordinaria si era installata nella sua vita come un’ossessione. Arrivarono le responsabilità, gli affari, i jet privati, i salotti bene. Il suo alfabeto si moltiplicava.
Non era un fatto di donne, ma di iniziali, come si trattasse delle figurine mancanti di un album di calciatori. Gli amici finirono per chiamarlo Leporello (in onore del servo del Don Giovanni di Mozart che contabilizzava le donne del padrone). Il nobile spagnolo era un libertino, lui era un affamato di nomi. Helga fu l’apoteosi. Xenia, orgoglio smisurato. Alla Y di Yvonne fu preso da euforia pura. Superate le lettere comuni, iniziò la caccia a quelle più complicate.
Per una K volò fino a Reykjavík; per una X fino a Shanghai; per la Z con il punto sopra affittò un intero castello nei pressi di Varsavia. Duemila incontri. Duemila tessere di un mosaico gigantesco. Un bel giorno l’alfabeto fu completo. Raggiunse di corsa lo studio, spostò la cornice, prese la sacra agendina, ma quando la richiuse lo investì lo smarrimento del collezionista al traguardo. Si versò qualcosa di forte e fu allora che la memoria gli fece un brutto scherzo.
Gli venne in mente quella sera quando, uscendo dalla doccia, aveva trovato «L» (Lucie) sul bordo del letto. La lampada del comodino creava un cerchio di luce gialla sulle lenzuola a fiori e lei fissava, immobile, il suo computer aperto. La luce, la pioggia sul tetto, il viso dolce di lei che fingeva di credere alle sue menzogne. Null’altro. Si chiese ora che cosa la facesse sorridere o arrabbiare, quali fossero le sue paure, i suoi sogni, i viaggi che non aveva fatto. Nulla sapeva o ricordava di lei.
Aveva attraversato la vita di eserciti di donne senza incontrarne davvero nessuna. Si guardò allo specchio. Vide il volto di un triste contabile che, per completare l’alfabeto di una lingua senza amore, aveva disimparato l’unica parola per cui valesse la pena vivere e cancellato l’unica iniziale che contasse davvero. L’agenda era al completo. Lui lo sarebbe stato mai?