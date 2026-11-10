A Brescia un orologio pagato in stablecoin: da Fasoli parte il sistema RIV-X

Un orologio di lusso acquistato in stablecoin, ma con il gioielliere che incassa euro. È successo nel cuore di Brescia, alla Gioielleria Fasoli di piazza della Loggia, protagonista della prima operazione commerciale di RIV-X, il nuovo servizio di scambio di criptoattività con fondi sviluppato da RIV-Digital. Un debutto che porta la finanza digitale nel commercio cittadino e apre nuove prospettive per i pagamenti nel settore del lusso.
Il meccanismo consente di collegare il mondo delle criptovalute a quello dei pagamenti tradizionali. Il cliente ha acquistato l'orologio utilizzando Usdc, una stablecoin ancorata al dollaro statunitense. La Gioielleria Fasoli ha accettato le criptoattività e le ha successivamente cedute a RIV-Digital, che le ha acquistate in nome e per conto proprio, trasferendo il corrispettivo in euro direttamente sul conto bancario dell'esercente.
Il vantaggio per il commerciante è la possibilità di accettare pagamenti in asset digitali senza doverli conservare o gestire direttamente la conversione in valuta tradizionale. Una soluzione che può risultare interessante soprattutto per le attività del lusso, dove la clientela internazionale e i patrimoni digitali rappresentano potenziali opportunità commerciali.
A rendere possibile l'operazione è RIV-Digital, società italiana controllata da RIV Capital Group. La componente tecnologica di RIV-X è sviluppata da RIV-Technologies, società dello stesso gruppo che opera esclusivamente come fornitore software, mentre RIV-Digital interviene come controparte diretta dello scambio, utilizzando capitale proprio e applicando i controlli antiriciclaggio e di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa.
Consob
L'iniziativa si inserisce nel nuovo quadro regolamentare europeo delle criptoattività. Il 10 giugno 2026 la Consob, sentita la Banca d'Italia, ha autorizzato RIV-Digital come Crypto-asset service provider (Casp) ai sensi del regolamento MiCar. Un passaggio che consente alla società di operare nei servizi autorizzati di scambio e collocamento di criptoattività.
Dal primo luglio 2026, inoltre, l'Italia ha completato il passaggio dal precedente regime nazionale Vasp (Virtual asset service provider) a quello europeo. Il passaporto europeo potrà consentire a RIV-Digital di proporre RIV-X anche agli esercenti di altri Paesi dell’Unione, dopo il completamento delle procedure previste.
La prima transazione alla Gioielleria Fasoli rappresenta così un banco di prova concreto per un modello destinato a mettere in comunicazione portafogli digitali e conti bancari. Un'innovazione che parte da Brescia e guarda a un mercato potenzialmente più ampio, nel quale anche i pagamenti in stablecoin possono diventare uno strumento per il commercio tradizionale.