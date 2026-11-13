ROMA, 13 NOV - "La scienza ha rivelato un'altra dura verità", che "il superamento della soglia di 1,5 gradi celsius è ormai inevitabile. È nostra responsabilità limitare tale superamento il più possibile, ridurne la durata al minimo e riportare le temperature al di sotto di 1,5 gradi il più rapidamente possibile". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, parlando alla Cop31 di Antalya in Turchia.
Guterres, ormai inevitabile il superamento della soglia di 1,5 gradi
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