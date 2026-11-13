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Guterres, ormai inevitabile il superamento della soglia di 1,5 gradi

ROMA, 13 NOV - "La scienza ha rivelato un'altra dura verità", che "il superamento della soglia di 1,5 gradi celsius è ormai inevitabile. È nostra responsabilità limitare tale superamento il più possibile, ridurne la durata al minimo e riportare le temperature al di sotto di 1,5 gradi il più rapidamente possibile". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, parlando alla Cop31 di Antalya in Turchia.

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