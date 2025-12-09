Giornale di Brescia
Abbonati
OpinioniAmbienteItalia e Estero

Lo sforzo collettivo mancato alla Cop30 per un futuro migliore

Monica Frassoni
Il Brasile aveva scelto un motto potente: mutirão, ovvero l’impegno un obiettivo comune. Ma nei negoziati non si è visto, e per spiegarlo basta un dato: tra i partecipanti c’erano 1.602 lobbisti delle fossili
La Cop30 in Brasile - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
La Cop30 in Brasile - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

A Belém, in Brasile, a ridosso della foresta pluviale amazzonica, sabato 22 novembre si è conclusa la Cop30, un importante evento globale che avrebbe dovuto essere una grande «operazione verità» e ribadire che senza abbandonare i combustibili fossili, senza fermare la deforestazione e senza sostenere realmente i Paesi più vulnerabili e i settori sociali più fragili, non c'è un futuro sicuro per nessuno. Il Brasile aveva scelto un motto potente: mutirão, lo sforzo collettivo verso un obiettivo co

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario