Lo sforzo collettivo mancato alla Cop30 per un futuro migliore

Monica Frassoni

Il Brasile aveva scelto un motto potente: mutirão, ovvero l’impegno un obiettivo comune. Ma nei negoziati non si è visto, e per spiegarlo basta un dato: tra i partecipanti c’erano 1.602 lobbisti delle fossili

4 ' di lettura

La Cop30 in Brasile - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

A Belém, in Brasile, a ridosso della foresta pluviale amazzonica, sabato 22 novembre si è conclusa la Cop30, un importante evento globale che avrebbe dovuto essere una grande «operazione verità» e ribadire che senza abbandonare i combustibili fossili, senza fermare la deforestazione e senza sostenere realmente i Paesi più vulnerabili e i settori sociali più fragili, non c'è un futuro sicuro per nessuno. Il Brasile aveva scelto un motto potente: mutirão, lo sforzo collettivo verso un obiettivo co