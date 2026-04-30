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Automazione e sostenibilità, l’AI è la nuova frontiera

Le nuove tecnologie industriali si rivelano strumenti cruciali per la decarbonizzazione. Grazie alla nota Transizione 5.0, l'efficienza energetica diventa un vantaggio competitivo per le imprese italiane
Quasi il 70% delle imprese incorpora la sostenibilità nella transizione digitale
Quasi il 70% delle imprese incorpora la sostenibilità nella transizione digitale

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