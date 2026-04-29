I criteri Esg leva economica per le grandi aziende

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Nel 2025, primo anno di rendicontazione secondo la Corporate sustainability reporting directive (Csrd) e gli European sustainability reporting standards (Esrs), 136 società quotate su Euronext Milan (69,4% del totale, pari al 97,1% della capitalizzazione) hanno pubblicato la nuova reportistica. Dal campione di 60 società emerge un ampio coinvolgimento degli stakeholder (80%) e dei Cda (oltre il 93%) nell’analisi di doppia materialità.

I cambiamenti climatici restano prioritari, ma solo il 13% ha un piano di transizione attivo e il 17% lo prevede. Cresce infine il peso dei fattori Esg nelle remunerazioni: coinvolgono il 78% delle società.