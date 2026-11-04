Giornale di Brescia
Abbonati
Economia
EconomiaGDB+Sebino e Franciacorta

VitiSilvA, il progetto contro la perdita di biodiversità nei vigneti

Tra gli attori coinvolti anche le cantine Corte Bianca di Provaglio, Mosnel di Passirano e Villa Franciacorta di Monticelli Brusati
Flavio Archetti
Uno scorcio di un vigneto della Franciacorta
Uno scorcio di un vigneto della Franciacorta

La monocoltura in viticoltura, cioè la coltivazione estesa e continuativa della sola vite su ampie porzioni di territorio, è fonte di problemi ambientali e sanitari, e sta causando perdita di biodiversità, declino di impollinatori e insetti utili, maggiore vulnerabilità delle piante a parassiti e malattie, e impoverimento del suolo. Le conseguenze di queste situazioni portano spesso i coltivatori a ricorrere a fitofarmaci e pesticidi, aumentando gli impatti su qualità del suolo, acqua e aria.

Il progetto

Che le cose non possano continuare in questo modo ancora per molto è ormai chiaro sia ai produttori che agli agronomi. Così, per la prima volta in Italia e secondo caso in Europa dopo la Francia, un gruppo di lavoro si è mosso ed ha elaborato un innovativo progetto per arricchire con nuove piante e arbusti i campi che ospitano monoculture viticole, migliorando il rapporto tra attività agricola ed ecosistema naturale. Il progetto si chiama «VitiSilvA – Viticoltura e Selvicoltura in Agroforestazione» ed è stato costruito dallo studio agronomico Sata (coordinatore), dalle Università statali di Milano, Modena e Reggio Emilia, e da sei aziende vinicole, tre franciacortine - Corte Bianca di Provaglio d’Iseo, Mosnel di Passirano e Villa Franciacorta di Monticelli Brusati – e tre dell’Oltrepò Pavese – Frecciarossa, Cordero San Giorgio e Tenuta Mazzolino.

Il responsabile scientifico del progetto è il professor Lorenzo Rossi dell’ateneo milanese, il finanziatore è Regione Lombardia attraverso l’intervento dedicato ai gruppi operativi Pei Agri.

Anche tre cantine della Franciacorta sono coinvolte nel progetto
Anche tre cantine della Franciacorta sono coinvolte nel progetto

Il punto

La presentazione è stata fatta ieri mattina a Brescia, negli uffici regionali di via Dalmazia. Gli interventi sono stati aperti dall’assessore all’Agricoltura Alessandro Beduschi, che ha ricordato come la sperimentazione proposta da Sata si inserisca «In un percorso che sta contribuendo a rafforzare la reputazione del settore vitivinicolo lombardo, a fronte di un contesto internazionale sempre più complesso e competitivo in cui la capacità di innovare è un elemento distintivo per le imprese».

A entrare nei dettagli del lavoro invece è toccato all’agronomo e fondatore del gruppo Sata Piero Donna, e al professore Lorenzo Rossi, scienziato studioso dei suoli. Donna ha ricordato che «La viticoltura è sempre più esposta a ondate di calore, siccità, gelate tardive ed eventi meteorologici estremi, e per affrontare queste sfide occorrono nuove strategie, capaci di coniugare qualità produttiva e tutela dell’ambiente. Con VitiSilvA si vuole studiare su basi scientifiche il potenziale dell’agroforestazione, una pratica che integra alberi e altre strutture vegetali nei sistemi agricoli. L’obiettivo è capire in che modo questi elementi possano mitigare gli stress climatici, migliorare la salute dei suoli e rendere i vigneti più resilienti. I ricercatori analizzano le interazioni tra la vite e la vegetazione circostante, osservando lo sviluppo degli apparati radicali, le temperature delle chiome e delle gemme, la crescita delle piante e la maturazione delle uve».

«Una parte importante dello studio riguarderà il suolo - ha sottolineato il professor Rossi - di cui in Europa vanno perse 970 milioni di tonnellate l'anno per erosione. Una delle soluzioni per evitarlo è non realizzare monocolture. Nel nostro progetto, con strumenti avanzati (speciali finestre di osservazione del sottosuolo) sarà anche possibile approfondire le dinamiche che regolano la competizione tra le radici e l’accesso alle risorse idriche».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
ViticolturafilariAmbienteScienza

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Una data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdBUna data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdB

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi

SCOPRI DI PIÙ
SponsorizzatoScegliere la cooperazione sociale per costruire il proprio futuroScegliere la cooperazione sociale per costruire il proprio futuro

Dalle competenze alle opportunità di crescita, dalla partecipazione all'impatto sociale: Rete CAUTO racconta un modo di fare impresa poco conosciuto dalle nuove generazioni

SponsorizzatoOgni mattina il tuo quotidiano ti aspetta in edicolaOgni mattina il tuo quotidiano ti aspetta in edicola

Un anno di informazione presso la tua edicola di fiducia