«Ready to shine», le idee trovano capitale per diventare impresa

Un’idea può bastare per cominciare, ma per diventare impresa servono capitali, competenze e un mercato. Lo ricorda un dato: circa il 56% delle startup innovative italiane è in perdita. Una sfida che riguarda anche Brescia, ottava provincia nel Paese per numero di queste realtà con 231 attività.
A mettere in contatto progetti e risorse ci ha pensato «Ready to shine», alla quarta edizione, al Polo innovativo di via Scuole con oltre cinquanta startupper e una quindicina di rappresentanti del credito e della finanza. Il Polo innovativo è l’unico incubatore certificato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy nel Bresciano: una realtà interamente privata, tra le 16 a capitale privato sui 64 incubatori certificati in Italia.
La giornata ha riunito aspiranti imprenditori, investitori e professionisti attorno ai passaggi che separano un’intuizione dalla sua applicazione commerciale: brevetti, finanziamenti, analisi del mercato e sviluppo dell’attività. «Non mettiamo paletti sull’età di chi vuole fare impresa» ha sottolineato il direttore del Polo, Stefano Patelli, indicando nel confronto tra esperienze e competenze il senso dell’iniziativa.
Investire sul capitale
Nel videomessaggio l’assessora regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi ha ribadito l’importanza di investire sul capitale umano, mentre sul versante delle risorse Tania Marchina ha illustrato il servizio offerto dal Polo per accompagnare le imprese nell’accesso ai bandi e alla finanza agevolata, attività che si affianca alla partnership con Invitalia. Ad aprire una finestra sulle nuove tecnologie applicabili all’impresa è stato Marco Armoni, presidente del comitato scientifico Ente nazionale Trasformazione digitale. Il suo contributo ha portato a «Ready to shine» il tema di un software che emula la tecnologia quantistica su computer tradizionali: secondo Armoni «questo permette di affrontare calcoli complessi attraverso numerose operazioni in parallelo, mantenendo i dati all’interno delle macchine».
Le proposte
Il confronto ha abbracciato anche l’innovazione agroalimentare con Andrea Bacchetti, direttore della ricerca dell’Osservatorio Smart agrifood, e la meccatronica con Marcello Zinno, direttore di Aidam, ed Enzo Catenacci del Polo meccatronica di Termini Imerese. A completare il quadro delle competenze per chi avvia un’impresa ci hanno pensato i contributi di Vanna Polvere, responsabile Partner 24 ore del Sole 24 Ore, Christian Clarizio, responsabile di Sellalab Biella, Matteo Zendra di Jacobacci & Partners per i brevetti e Silvia Cremaschini per la protezione dei dati e l’intelligenza artificiale.
La partnership
Intanto l’intesa con il Polo meccatronica Valley di Termini Imerese ha portato nell’hub siciliano le bresciane Headvisor, Wise Solutions e lo stesso Polo Innovativo, entrato quest’anno in Aidam, l’Associazione italiana di automazione meccatronica.
Alle startup selezionate nel corso dell’evento, il Polo ha proposto percorsi di incubazione comprendenti analisi di mercato, piani di marketing, sviluppo di brevetti e software. Ogni progetto, ieri, ha avuto cinque minuti per presentarsi e tre per rispondere alle domande della platea: un confronto per misurare la proposta anche con le aspettative degli investitori.