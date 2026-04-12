Record di presenze al Brescia Making Future
La terza edizione di «Brescia Making Future», iniziativa organizzata dall’Area Education e Capitale Umano di Confindustria Brescia, quest’anno raggiunge il record di presenze: 1.500 i partecipanti che tra ieri e oggi frequenteranno gratuitamente i sette laboratori Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Le prime due edizioni dell’iniziativa, nel 2024 e 2025, avevano registrato la presenza di 2.291 bambini (circa 1.145 per ogni anno).
L’iniziativa cresce, lo dicono i numeri, ed è anche per questo, per alzare l’asticella, che l’organizzazione ha scelto questa volta come location il Museo di Santa Giulia: «Lo abbiamo fatto per avere spazi più ampi - ha detto la vicepresidente di Condindustria Brescia, Elisa Torchiani -, ma anche per aggiungere alle quattro materie l’arte, ricordandoci che la bellezza che ci circonda arricchisce la nostra vita e ci consente di vivere meglio».
Al taglio del nastro hanno presenziato l’assessora regionale Simona Tironi, l’assessora comunale Anna Frattini, Pierluigi Cordua per la Camera di Commercio, Elena Tondini di A2A, Giovanna Franceschetti di Gefran e Lucio Biondaro, Ceo di Pleiadi, società di divulgazione scientifica.
I laboratori
Le novità di questa edizione sono i laboratori «Area Baby (0-6 anni)» e «Verso l’infinito (genitori e figli 4-10 anni)»: «Abbiamo voluto partecipare - ha detto Elena Tondini, responsabile brand strategy A2A - sia per il nostro legame con questo territorio, ma anche per provare a cambiare questo andamento che noi, come altre aziende, stiamo riscontrando: non si trovano giovani specializzati in alcuni lavori determinanti. Per cui ci interessa che i piccoli si avvicinino a certi mestieri, anche le bambine che spesso non si avvicinano a certe professioni per preconcetti culturali».
Ed è proprio di A2A il laboratorio che ha aperto ieri mattina le due giornate di giochi e divertimento. Si intitola «Energia circolare (6-8 anni) - Laboratorio esperienziale A2A»: i bambini e le bambine partecipanti hanno dato vita ad alcune piccole pale eoliche, accumulando l’energia e trasformandola in luce per accendere una lampadina o in aria per far volare piccole palline.
I sette laboratori proseguono oggi dalle 10 alle 18.30.
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