Record di presenze al Brescia Making Future

La terza edizione di «Brescia Making Future», iniziativa organizzata dall’Area Education e Capitale Umano di Confindustria Brescia, quest’anno raggiunge il record di presenze: 1.500 i partecipanti che tra ieri e oggi frequenteranno gratuitamente i sette laboratori Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Le prime due edizioni dell’iniziativa, nel 2024 e 2025, avevano registrato la presenza di 2.291 bambini (circa 1.145 per ogni anno).

L’iniziativa cresce, lo dicono i numeri, ed è anche per questo, per alzare l’asticella, che l’organizzazione ha scelto questa volta come location il Museo di Santa Giulia: «Lo abbiamo fatto per avere spazi più ampi - ha detto la vicepresidente di Condindustria Brescia, Elisa Torchiani -, ma anche per aggiungere alle quattro materie l’arte, ricordandoci che la bellezza che ci circonda arricchisce la nostra vita e ci consente di vivere meglio».

Il taglio del nastro dell'edizione 2026 © www.giornaledibrescia.it

Al taglio del nastro hanno presenziato l’assessora regionale Simona Tironi, l’assessora comunale Anna Frattini, Pierluigi Cordua per la Camera di Commercio, Elena Tondini di A2A, Giovanna Franceschetti di Gefran e Lucio Biondaro, Ceo di Pleiadi, società di divulgazione scientifica.

I laboratori

Le novità di questa edizione sono i laboratori «Area Baby (0-6 anni)» e «Verso l’infinito (genitori e figli 4-10 anni)»: «Abbiamo voluto partecipare - ha detto Elena Tondini, responsabile brand strategy A2A - sia per il nostro legame con questo territorio, ma anche per provare a cambiare questo andamento che noi, come altre aziende, stiamo riscontrando: non si trovano giovani specializzati in alcuni lavori determinanti. Per cui ci interessa che i piccoli si avvicinino a certi mestieri, anche le bambine che spesso non si avvicinano a certe professioni per preconcetti culturali».

Ed è proprio di A2A il laboratorio che ha aperto ieri mattina le due giornate di giochi e divertimento. Si intitola «Energia circolare (6-8 anni) - Laboratorio esperienziale A2A»: i bambini e le bambine partecipanti hanno dato vita ad alcune piccole pale eoliche, accumulando l’energia e trasformandola in luce per accendere una lampadina o in aria per far volare piccole palline.

I sette laboratori proseguono oggi dalle 10 alle 18.30.