Manovra 2027, le misure su casa e affitti previste nel disegno di legge

La Manovra ha appena cominciato il suo cammino verso l’approvazione definitiva: nel disegno di legge di Bilancio presentato a fine ottobre e bollinato dalla Ragioneria di Stato ci sono diverse misure che riguardano la casa. Dalla conferma dell’ecobonus e del bonus ristrutturazioni, passando per l’abbassamento delle aliquote di tassazione della cedolare secca, vediamo quali sono gli interventi previsti per il 2027 dal testo della legge di Bilancio così come è approdato in Parlamento.
Ecobonus
L’ecobonus è un’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione per migliorare l’efficienza energetica degli edifici. La detrazione si effettua in dieci rate annuali di uguale importo. Era già in vigore, ma dall’anno prossimo – almeno secondo l’attuale testo della legge di Bilancio – sarà parzialmente diverso da come è stato finora.
Dal 2027 l’importo massimo detraibile, fissato a 96mila euro, sarà applicabile alla stessa unità immobiliare su cui si eseguono i lavori di efficientamento energetico. Gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali avranno invece un tetto massimo di 40mila euro, che andrà moltiplicato – si legge nel testo della Manovra – «per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio».
In generale, tra le spese detraibili con l’ecobonus ci sono l’installazione di pannelli solari «per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali», la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno di classe A, la sostituzione di «finestre comprensive di infissi», l’acquisto e la posa di schermature solari.
Ma rientrano tra le spese dell’ecobonus anche quelle «per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili», per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici condominiali «finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva» e per l’acquisto di dispositivi per la gestione da remoto degli impianti di riscaldamento.
Due «mancate» novità riguardano invece le aliquote delle detrazioni. Oggi le spese sostenute per l’efficientamento energetico delle abitazioni sono detraibili al 50% se gli interventi sono svolti sulla prima casa e al 36% se invece riguardano altri immobili (come la «seconda casa»). Dal 2027 queste aliquote sarebbero dovute scendere, rispettivamente, al 36% e al 30%: resteranno invece al 50% e al 36% anche per il prossimo anno.
Prima che il testo della Manovra venisse presentato, inoltre, il governo aveva valutato di alzare la detrazione al 65% solo per alcuni particolari tipi di interventi: anche questa misura non è però stata inserita nel disegno di legge di Bilancio.
Bonus ristrutturazioni
Anche per il cosiddetto «bonus ristrutturazioni» le detrazioni sarebbero dovute scendere da 50% e 36% a 36% e 30% dal 2027: se però da un lato la Manovra, al momento, ha confermato l’agevolazione, non ha però, nemmeno in questo caso, confermato la diminuzione delle aliquote.
Il bonus ristrutturazioni è un bonus con cui è possibile detrarre dall’Irpef una parte delle spese sostenute durante l’anno per lavori di ristrutturazione della propria abitazione o su parti comuni di edifici residenziali. Anche in questo caso l’importo massimo detraibile è di 96mila euro, in dieci rate annuali di uguale importo.
Bonus mobili
La Manovra, al momento, ha confermato anche il «bonus mobili» (che sarebbe dovuto scadere il 31 dicembre 2026): anche per tutto il 2027 sarà possibile ricevere una detrazione sulle spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, destinati ad arredare immobili o parti comuni di edifici residenziali oggetto di ristrutturazione.
La detrazione in questo caso è unica, al 50%, sia per l’abitazione principale sia per gli immobili diversi dalla prima casa, su un tetto massimo di spesa di 5mila euro. La detrazione si applica in dieci rate annuali di uguale importo e riguarda anche le eventuali spese per il trasporto e il montaggio dei mobili e degli elettrodomestici acquistati.
La cedolare secca
Restando in tema «casa», altre misure previste dal disegno di legge di Bilancio riguardano gli affitti. La Manovra 2027 punta a modificare il regime della cedolare secca, che oggi prevede due aliquote: al 21% sui contratti a canone libero e al 10% su quelli a canone concordato. Nel disegno di legge di Bilancio è previsto che l’aliquota sugli affitti a canone concordato scenda al 5%, abbassandosi ulteriormente all’1% nel caso in cui l’immobile venga affittato a un inquilino under 36.
Ad oggi, poi, la cedolare secca è un regime che si applica solo agli immobili destinati a uso abitativo: se l’articolo in questione della Manovra dovesse essere confermato, il regime sostitutivo della cedolare secca si applicherebbe anche ai negozi e alle attività commerciali. Il requisito è che abbiano una superficie fino a 200metri quadrati: la tassazione avrebbe un’aliquota del 21% (del 10% nelle città metropolitane).
Il fondo per i mutui
Un’altra misura confermata dal testo del disegno di legge di Bilancio è il fondo di garanzia per i mutui per la prima casa. Il fondo è stato aumentato di 200 milioni di euro all’anno per il 2028 e il 2029.