Casa e risparmio energetico, come funziona il bonus per la domotica

Lo si potrebbe chiamare «bonus domotica», anche se non è propriamente un’agevolazione a sé stante, ma uno degli interventi inclusi nelle detrazioni dell’ecobonus, con cui è possibile detrarre le spese sostenute per l’efficientamento energetico degli edifici.

Tra queste rientrano appunto anche i costi per i lavori di «building automation», l’automazione degli impianti di un’abitazione, purché siano legati agli impianti di riscaldamento e climatizzazione. Vediamo in cosa consiste questo particolare tipo di agevolazione, quali requisiti servono per richiederlo e come presentare la domanda per il bonus.

Le aliquote

Gli interventi di «building automation» compresi nel bonus sono quelli per installare sistemi che consentano la gestione automatica degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda e di climatizzazione estiva. Domotica, quindi, ma che serva per ottimizzare gli impianti e ridurre i consumi energetici.

Le aliquote della detrazione sui lavori sono le seguenti:

Per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026: detrazione del 50% se i lavori riguardano la prima casa e del 36% per gli altri immobili;

Per le spese sostenute nel 2027, la detrazione passa al 36% per i lavori sulla prima casa e al 30% per quelli su una abitazione diversa dalla principale.

Per gli immobili strumentali, invece, la detrazione è del 65%, con un tetto massimo di spesa di 15mila euro.

Per quanto riguarda gli importi, per i contribuenti con redditi fino a 75mila euro non ci sono limitazioni, che subentrano invece per i redditi superiori a questa cifra: tra i 75 e i 100mila euro il tetto massimo che è possibile detrarre diminuisce in modo proporzionale, mentre sopra i 100mila euro il tetto è di 8mila euro.

A chi spetta il bonus e per quali lavori

Possono accedere all’agevolazione i contribuenti, soggetti Irpef o Ires, che hanno un diritto sull’immobile in cui vengono eseguiti gli interventi. In particolare:

persone fisiche

familiari conviventi o conviventi more uxorio

enti non commerciali

istituti di edilizia residenziale pubblica

cooperative edilizie.

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Un requisito fondamentale per poter richiedere il bonus è che il soggetto che ha sostenuto la spesa per i lavori sia anche l’intestatario delle fatture e dei pagamenti. Per quanto riguarda le scadenze, il bonus per la domotica riguarda i lavori che si concludono entro il 31 dicembre 2027.

Ci sono poi dei vincoli sulla tipologia di sistemi che si possono installare: devono appartenere alla classe A oppure alla classe B secondo la norma En 15232. L’impianto installato deve consentire le seguenti funzioni:

l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto;

deve mostrare i consumi energetici;

mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;

Sono detraibili i costi sostenuti per l’acquisto, l’installazione e alla configurazione dei sistemi controllabili da remoto, mentre sono escluse le spese per eventuali dispositivi usati come interfaccia, come smartphone o tablet.

Come ottenerlo

Per poter accedere al bonus è obbligatorio che le spese siano tracciabili e che i pagamenti non siano stati effettuati tramite contante, ma con bonifico bancario o postale specifico per agevolazioni fiscali: il bonifico deve indicare nella il riferimento alla normativa, il codice fiscale del beneficiario e la partita Iva o il codice fiscale dell’impresa.

I dati con i documenti relativi a spese e lavori (ricevuta di trasmissione, fatture, bonifici, certificazione tecnica o dichiarazione del produttore) vanno trasmessi all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori (qui il link al portale).