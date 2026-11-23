A otto anni dalla quotazione su Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, Intred approda al mercato Star di Borsa Italiana. La prima «campanella» a Palazzo Mezzanotte a Milano ha dato ufficialmente il via alle contrattazioni del titolo dell’operatore bresciano di telecomunicazioni sul mercato dedicato alle società che si distinguono per requisiti di governance, trasparenza e liquidità. Un passaggio che segna una nuova tappa nella crescita dell’azienda, nata a metà degli anni Novanta a Brescia e diventata un operatore telefonico di riferimento in Lombardia.
Questa mattina il titolo, dopo una fase iniziale di asta in cui non è riuscito a fare prezzo, ha avviato le contrattazioni in calo del 2,55% a 8,40 euro.
Nel 2018, anno dello sbarco in Borsa, Intred fatturava poco più di 14 milioni di euro, con un Ebitda di 5,6 milioni. Nel 2025 il margine operativo lordo ha raggiunto circa 26 milioni. «Un percorso di crescita che oggi ci consente di affrontare una nuova fase», spiega il co-founder e amministratore delegato Daniele Peli.
Peli, che cosa rappresenta questo passaggio al segmento Star?
È il riconoscimento della solidità del progetto imprenditoriale costruito in questi anni. L’anno scorso abbiamo raggiunto circa 26 milioni di margine operativo lordo: siamo quindi arrivati a circa cinque volte il livello di partenza. Nel frattempo abbiamo realizzato operazioni importanti, come l’acquisizione e la successiva fusione di Qcom nel 2020 e l'aggiudicazione dei bandi Infratel per il progetto Scuole nel 2021 e nel 2022. La quotazione ha sostenuto lo sviluppo, dando visibilità all'azienda e consentendoci di finanziare gli investimenti. Oggi abbiamo raggiunto dimensioni che rendono sostenibile anche il maggiore impegno richiesto dal mercato regolamentato, in termini di controlli, trasparenza e reportistica.
Quali vantaggi vi aspettate dallo Star sul fronte finanziario?
Il primo obiettivo è ampliare la platea degli investitori e aumentare gli scambi sul titolo, rendendolo più liquido. Esistono fondi e investitori istituzionali che, per regolamento interno, non possono investire sulle società quotate su Euronext Growth Milan. Nelle recenti interlocuzioni che abbiamo avuto, diversi investitori ci hanno manifestato interesse, precisando però che avrebbero potuto valutare un investimento soltanto dopo il passaggio al mercato principale. È un’opportunità importante. Va chiarito che si tratta di un uplisting puro, senza aumento di capitale: non raccogliamo nuove risorse finanziarie attraverso questa operazione, ma cambiamo mercato e rafforziamo il nostro profilo nei confronti degli investitori.
Il rafforzamento della governance può avere ricadute anche sul rapporto con i clienti?
Certamente. Le telecomunicazioni sono un servizio strategico per molte imprese e i grandi gruppi chiedono garanzie non soltanto sulla qualità tecnica, ma anche sulla struttura e sull'affidabilità del fornitore. In passato ci è capitato di presentare un progetto tecnicamente valido e competitivo a un importante cliente che, pur riconoscendone il valore, aveva sollevato perplessità sulla nostra governance, allora molto concentrata sulle figure dei fondatori. Crescere significa anche costruire un’organizzazione più articolata, con un management e sistemi di controllo adeguati. L’azienda deve poter garantire continuità e solidità indipendentemente dalle singole persone. È un’evoluzione necessaria per confrontarsi con interlocutori di dimensioni sempre maggiori.
Quali sono invece le ambizioni sul mercato delle telecomunicazioni? Intred punta a diventare un operatore nazionale?
Il nostro business plan non prevede, al momento, un progetto di espansione nazionale in senso stretto. Abbiamo investito quasi 200 milioni di euro per realizzare una rete molto capillare in Lombardia e oggi la priorità è valorizzarla, acquisendo nuovi clienti nelle aree già raggiunte dall'infrastruttura. È un’attività che consente di generare ricavi e margini interessanti senza dover sostenere gli stessi investimenti necessari per costruire una rete da zero. Questo non significa che vogliamo limitarci alla Lombardia: abbiamo già clienti in altre regioni, soprattutto in quelle limitrofe, e intendiamo allargare progressivamente il nostro raggio d'azione. Non escludiamo neppure nuove acquisizioni. Ne abbiamo già realizzate due dalla quotazione e continuiamo a valutare le opportunità, purché i prezzi richiesti siano coerenti con i valori di mercato e con la sostenibilità economica dell'operazione.
L'intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui le imprese utilizzano i dati. Quale spazio si apre per un operatore come Intred?
La connettività rimane il presupposto di qualsiasi evoluzione digitale. Noi non sviluppiamo software o applicazioni di intelligenza artificiale, ma trasportiamo i dati attraverso le nostre reti in fibra ottica e ci occupiamo anche del loro stoccaggio. L'AI richiede infrastrutture sempre più performanti, soprattutto in termini di ampiezza di banda e latenza, cioè la velocità con cui le informazioni vengono trasferite. Senza una connessione affidabile, un’impresa non può sfruttare pienamente queste tecnologie. Per le aziende bresciane, in particolare le piccole e medie imprese, si apre una grande opportunità di efficientamento dei processi produttivi e organizzativi. Il nostro compito è mettere a disposizione le infrastrutture necessarie. La fibra resterà centrale anche nei prossimi anni, mentre il satellite potrà integrarla soprattutto nelle aree più difficili da raggiungere.
In questo scenario assumono un ruolo crescente i data center. Intred ne possiede già due e sta lavorando a un nuovo progetto nel Bresciano. A che punto siete?
Abbiamo due data center di dimensioni contenute e stiamo sviluppando un progetto per una nuova struttura a Brescia, il cui iter autorizzativo è ancora in corso. Sono passati più di due anni dall'avvio del procedimento e ci sono stati alcuni rallentamenti legati alla necessità di chiarire determinati aspetti con le amministrazioni. I punti di confronto sono stati affrontati e il percorso sta proseguendo, confidiamo di avere il data center entro il 2027. Sarà un’infrastruttura di nuova generazione, progettata per contenere i consumi energetici e senza utilizzare acqua per il raffreddamento. Prevediamo inoltre la possibilità di cedere all’esterno il calore prodotto.
I data center incontrano talvolta la contrarietà delle comunità locali, soprattutto per i consumi energetici e l'impatto ambientale. È una diffidenza giustificata?
Da operatore del settore faccio fatica a comprendere alcune delle preoccupazioni, perché spesso si parte da informazioni non corrette. Si parla molto del consumo di acqua, ma i nostri impianti non la utilizzano per il raffreddamento e neppure il nuovo progetto la prevede. Naturalmente l’energia è un tema centrale, ma bisogna valutare l’efficienza complessiva delle strutture. Un buon data center può avere un «PUE», l'indice che misura il rapporto tra l'energia totale consumata e quella utilizzata dai server, intorno a 1,25. Significa che, per ogni 100 unità di energia necessarie ad alimentare i server, ne occorrono altre 25 per raffreddamento e servizi accessori. In un’azienda che ospita i propri server in locali non progettati per questo scopo, il consumo aggiuntivo può arrivare a essere altrettanto elevato. Ecco perchè concentrare l’elaborazione dei dati in strutture specializzate può generare risparmi energetici ed essere molto più sostenibile rispetto a una gestione frammentata e meno efficiente.
Sul territorio bresciano si moltiplicano gli annunci di nuovi data center. Quanto è concreta questa prospettiva?
Bisogna distinguere i progetti industriali dalle iniziative ancora sulla carta. Realizzare un data center richiede capitali enormi: a seconda del Paese e delle caratteristiche dell'impianto, l'investimento può oscillare tra 7 e 20 milioni di euro per megawatt di capacità. Una struttura da 100 megawatt può quindi richiedere circa un miliardo di euro. Non basta individuare un terreno e chiedere una valutazione di fattibilità per avere un progetto industriale. Occorrono investitori, disponibilità energetica, infrastrutture e competenze. È importante che il territorio comprenda questa differenza: i data center possono rappresentare un motore di sviluppo e un’infrastruttura essenziale per la competitività delle imprese, ma devono poggiare su investimenti concreti e su una pianificazione seria. Intred vuole continuare a crescere in questo ambito, mantenendo il legame con Brescia e con il territorio lombardo da cui è partita.