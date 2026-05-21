Intred festeggia 30 anni: una festa per tutti con i The Kolors

Le celebrazioni si sono tenute in piazza Loggia con «Intred Party», che ha avuto il suo clou con il concerto dei The Kolors, uno dei gruppi italiani più amati e seguiti, con oltre venti dischi di platino certificati Fimi, tre partecipazioni al Festival di Sanremo e un tour sold out fra Italia e Europa.

Sul territorio

«Devo dire che siamo molto felici di questo momento, siamo nella città dove siamo nati e cresciuti ed è stato bello regalare un concerto importante a tutti i nostri concittadini – ha detto l’amministratore delegato Daniele Peli –. Raccontare brevemente questi 30anni è difficile, ci è voluta tanta pazienza, perseveranza e voglia di migliorarsi giorno dopo giorno. Sono stati anni di grandi sfide, la maggior parte fortunatamente vinte, di grande crescita e soddisfazione. Nel futuro tanti obiettivi da raggiungere, il più grande sarà quello di ampliare l’attività di data center che è sicuramente strategica per una tech company come Itred».

Celebrazioni

Intred, che nasce nel 1996 in un’epoca di grande fermento per le telecomunicazioni, ha portato sul palco anche Luciano Crotti, primo cliente privato e Gianluca Beschi amministratore delegato di Sabaf prima azienda servita.

A chiudere la serata il dj set di Lolla Fedolfi dj e producer di formazione londinese che ha nel suo curriculum una serie di esibizioni esclusive per celebri marchi di moda.