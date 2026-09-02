A Intred il bando per la fibra ottica di Brescia Mobilità

La rete in fibra ottica di Intred entra nelle infrastrutture digitali di Brescia Mobilità. L’operatore bresciano di telecomunicazioni si è aggiudicato in via definitiva la gara indetta dalla società del Comune di Brescia che gestisce in modo integrato i servizi di mobilità cittadina, ottenendo l’affidamento della fornitura dei servizi di connettività in fibra ottica.
L’accordo rafforza il posizionamento di Intred come partner tecnologico di enti e società pubbliche lombarde, in un momento in cui la connettività ad alta capacità assume un ruolo sempre più strategico per il funzionamento delle infrastrutture urbane. La rete dell’operatore sarà infatti utilizzata per supportare le attività e le infrastrutture di Brescia Mobilità, contribuendo alla continuità e all’efficienza dei servizi.
La strategia
L’operazione si inserisce nella strategia di crescita di Intred nel mercato della Pubblica amministrazione e dei servizi strategici per il territorio. Un percorso che negli ultimi anni ha portato l’azienda anche alla gestione di progetti per la connessione degli istituti scolastici lombardi attraverso il Bando Scuole e alla fornitura dei servizi di connettività per le sedi di ATB, l’Azienda Trasporti Bergamo.
«Questo importante risultato conferma la qualità delle nostre soluzioni per la Pubblica amministrazione e per i servizi strategici del territorio», sottolinea Egon Zanagnolo, direttore generale di Intred. «La connettività è oggi un’infrastruttura essenziale per il funzionamento e l’evoluzione dei servizi pubblici e della mobilità». Con la nuova aggiudicazione, Intred consolida dunque il proprio ruolo di operatore infrastrutturale in Lombardia, mettendo la propria rete e competenze al servizio della trasformazione digitale delle città e delle infrastrutture pubbliche.