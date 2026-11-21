Internazionalizzazione e innovazione sono le due leve fondamentali per consolidare la competitività del sistema produttivo bresciano nei prossimi anni, strettamente interconnesse tra loro per garantire crescita e resilienza. Brescia è una delle province manifatturiere più rilevanti d’Europa, il tessuto imprenditoriale locale, fortemente caratterizzato da Pmi, affronta queste due sfide in modo complementare: innovare permette di creare prodotti ad alto valore aggiunto da esportare, mentre operare sui mercati esteri stimola l’adozione di nuovi standard tecnologici.
L’appuntamento
«Tuttavia un punto debole della nostra provincia è la forte concentrazione geografica: Brescia fatica a espandersi oltre i mercati tradizionali» evidenzia il prof. Claudio Teodori dell’Università di Brescia nella sua relazione all’analisi dei bilanci delle migliori aziende della nostra provincia, come di consueto realizzata insieme al Giornale di Brescia. «Inoltre – continua –, innovazione però non significa solo investire in ciò che sappiamo fare per farlo meglio, ma anche guardare a nuovi orizzonti e a nuovi settori di attività. È necessario un salto di qualità nei rapporti tra sistema produttivo e università, così da permettere alle università di trasformare le ricerche scientifiche in impatto tecnologico, economico e sociale e alle imprese di leggere anticipatamente nuovi modelli economici e competitivi, favorendo lo sviluppo di ricerca condivisa».
Scenari di cui si discuterà anche martedì 1° dicembre (alle 18) sul palco del Teatro Grande, nel corso della dodicesima edizione del Galà dei Bilanci dedicato al tema de «La persona al centro. Una controrivoluzione industriale». Un appuntamento che coinvolgerà i principali attori del nostro sistema produttivo, i rappresentanti delle istituzioni e del mondo professionale in un confronto sulle opportunità di sviluppo del sistema Brescia. Un incontro speciale che vedrà tra gli altri anche la partecipazione del fondatore di Talent Garden, la più grande AI transformation school in Europa, Davide Dattoli e della rettrice dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Rita Cucchiara (autrice del libro «L’intelligenza non è artificiale», ed. Mondadori).
Il punto
«Oggi, in ogni caso, non si può parlare di innovazione senza considerare l’intelligenza artificale, che deve essere incorporata nei processi produttivi, aggiungendo ad essi valore (Physical AI) – conclude il prof. Teodori –. Due aspetti risultano fondamentali. Il primo è l’approccio di pensiero: non dobbiamo partire pensando che l’AI riduca i posti di lavoro, come siamo portati a fare guardando un robot (o un umanoide). Essa può contribuire a delegare i lavori più pericolosi, esecutivi e ripetitivi, innalzando la qualità dell’attività umana nelle imprese, anche considerando il calo demografico atteso, dove sarà necessario sostituire figure umane non più disponibili. Non è detto che rappresenti la soluzione migliore al problema, ma costituisce certamente una delle risposte più concrete».
Se consideriamo l’intelligenza artificiale come la scintilla di una nuova rivoluzione industriale, inevitabilmente anche il ruolo della persona in questa fase di profondo cambiamento sarà soggetto a una trasformazione. Insomma, se in futuro le macchine sapranno come compiere un processo produttivo in modo ottimale, spetterà ancora all’imprenditore o al lavoratore valutarne il senso strategico, etico e sociale. In tal senso, durante la serata del 1° dicembre, porteranno il loro contributo anche il prof. Carlo Alberto Carnevale Maffé (docente di Strategia alla Sda Bocconi) che proverà ad analizzare l’approccio del mondo industriale a questa trasformazione. Infine, chiuderà con una riflessione il prof. Luigino Bruni, docente di Economia politica all’Università Lumsa di Roma ed editorialista di Avvenire.