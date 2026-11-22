C’è una faccia del mercato del mattone che, pur poco conosciuta, rappresenta allo stesso tempo un’occasione di business per alcuni e uno strumento di inclusione sociale per altri. Sono le aste immobiliari, procedure di vendita disposte dall’autorità giudiziaria per liquidare i beni di un debitore e soddisfare i creditori, «e il cui numero in Italia e a Brescia è negli ultimi anni andato calando» spiega Mattia Dal Dosso, amministratore di Case all’Asta, Pmi bresciana fondata nel 2018 che affianca i clienti proprio nell’iter di aggiudicazione di un immobile all’incanto.
E se è vero che «a Brescia gli immobili concentrati soprattutto in città e che in Italia siamo passati da circa 250 mila case all’asta a 70-75 mila», afferma l’imprenditore, il settore va verso una rinnovata frizzantezza, spinto da una situazione economica incerta e «da una ciclicità legata ai prezzi del mercato».
In questo contesto Case all’Asta, parte del gruppo PropTech (2,5 milioni di ricavi nel 2025, Ebitda al 24% e nove sedi in Italia), opera come società di consulenza e assistenza per chi intende partecipare alle aste giudiziarie. Negli ultimi tre anni ha affiancato circa 5mila clienti in tutto il Nord Italia, aiutandoli ad aggiudicarsi l’immobile desiderato. «Le aste sono interessanti anche per gli stranieri e hanno una forte funzione sociale – spiega Dal Dosso –. Da noi arrivano spesso persone che fanno fatica a trovare una casa in affitto e alla fine scelgono di comprare, a volte quasi per necessità».
Come opera
Il primo passo è una telefonata, seguita da una consulenza in ufficio per capire le esigenze del cliente e valutare come procedere, tenendo conto anche delle tempistiche del tribunale. «Spieghiamo come funziona un’asta e ci occupiamo noi di tutta la burocrazia – racconta –. Bisogna però essere flessibili, perché possono esserci imprevisti legati ai tempi o eventuali abusi edilizi da verificare».
Le aste del Tribunale di Brescia si svolgono tutte in modalità telematica: il cliente stabilisce così un budget massimo e può seguire i rilanci insieme ai consulenti, anche in videochiamata. «Di solito le società che fanno questo lavoro chiedono un anticipo per iniziare – aggiunge Dal Dosso –. Noi abbiamo scelto di eliminarlo, con il cliente che paga una percentuale solo se si aggiudica l’immobile. Se invece perde chiediamo soltanto un rimborso spese».
Fondamentale, data anche la natura digitale delle aste, è il ruolo della tecnologia, a partire dall’intelligenza artificiale «utilizzata in modo sempre più avanzato. Incrociando i dati storici con quelli che raccogliamo direttamente sul campo, con lo scopo di riuscire a prevedere l’esito delle aste e offrire una consulenza più mirata» sottolinea. In questo mondo digitale il rapporto interpersonale continua però a rappresentare il centro dell’attività della Pmi, «quando riusciamo ad aggiudicarci un immobile è sempre un momento di grande gioia, anche per noi» confida Dal Dosso
Capitali esterni
E ora l’azienda guarda anche a capitali esterni per continuare a crescere. Perché, oltre alle aste, la società investe anche sul territorio, acquistando immobili all’incanto per ristrutturarli e riqualificarli «dando nuova vita a proprietà che spesso si trovano in situazioni di stallo da anni». Per sostenere questa strategia è in apertura un round di finanziamento da 2,5 milioni di euro, con In3 Ventures nel ruolo di advisor lato investimenti e Advisory Pfc (ceo Mario Rizzola Pasotti) per quello di pianificazione finanziaria e di controllo. Perché, e Case all’Asta lo dimostra, si può fare business riuscendo a unire la ricerca del profitto all’utilità sociale.