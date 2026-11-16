Bolla immobiliare, nel Bresciano per la casa fino a 4.500 euro al mq

«Stiamo cercando casa a Brescia da un anno. Con il nostro budget, superiore a 100mila euro, sembra impossibile». Una voce come tante, quella di una coppia 30enne. Entrambi dipendenti, un mutuo che la banca concederebbe. Eppure nella bolla immobiliare che stringe (anche) il Bresciano, chiudere un rogito è come vincere al lotto.
Basti pensare che secondo le più recenti rilevazioni per riacquistare una casa nel capoluogo servono in media circa 2.350 euro al metro quadro; tracce di un mercato maturo e guidato da una robusta domanda interna. E se il centro storico e i quartieri a nord registrano una costante pressione al rialzo (sfiorando i 2.900 euro al metro quadro), quelli della periferia sud ed est si sono stabilizzati sotto la soglia dei 1.900 euro al metro quadro (comunque al rialzo rispetto a pochi anni fa).
Il panorama
Ma la vera sorpresa dell’ultimo decennio è la performance dell’Hinterland e della Franciacorta. Comuni come Gussago e Cellatica beneficiano di un effetto di «decentramento selettivo»: famiglie a medio-alto reddito abbandonano infatti il capoluogo alla ricerca di soluzioni indipendenti e spazi verdi, portando le quotazioni della Franciacorta rurale a ridosso dei 2.200 euro al metro quadro. Non è un caso che nella prima cintura urbana comuni come Castel Mella mostrano indici di densità edilizia e crescita demografica tra i più vivaci della Lombardia, grazie a un’offerta abitativa recente, efficiente dal punto di vista energetico e supportata da un sistema infrastrutturale integrato con la città.
Ma la provincia di Brescia rappresenta un unicum nel panorama economico e immobiliare italiano: qui il mercato non è omogeneo ma ci si trova di fronte a un vero e proprio mosaico di micro-mercati polverizzati. E le rilevazioni consolidate mettono in luce una polarizzazione estrema: da un lato le vette internazionali del turismo lacustre e montano d’élite, dall’altro la resilienza dei centri industriali e lo spopolamento dei borghi rurali e montani più isolati. Con una media provinciale che viaggia stabilmente sopra i 2.400 euro al metro quadro, il rialzo dei prezzi resta costante e significativo.
L’andamento
Il principale motore di asimmetria dei prezzi è però la forte vocazione turistica internazionale: il bacino del Garda non risponde più alle dinamiche dei redditi locali ma è interamente esposto a capitali stranieri (principalmente tedeschi, austriaci e nordeuropei). Limone sul Garda e Sirmione guidano la classifica provinciale superando addirittura la soglia dei 5.000 euro al metro quadro per le tipologie di pregio e assestandosi su medie generali insostenibili per la popolazione locale. Qui la scarsità strutturale di nuove aree edificabili, imposta dai vincoli paesaggistici unita a una domanda internazionale anelastica, trasforma il mattone in un asset finanziario rifugio.
Dinamiche simili ma legate alla stagionalità invernale sono quelle manifestante in Alta Valcamonica: Ponte di Legno registra quotazioni medie vicine ai 4.500 euro al metro quadro e si dissocia completamente dall’economia delle valli circostanti. Il valore del mattone in questa enclave alpina è sostenuto dal continuo potenziamento del comprensorio sciistico e dalla percezione del borgo come status symbol montano, creando un divario con i comuni confinanti, distanti solo pochi chilometri ma storicamente privi di impianti di risalita.
Le zone
Se si escludono le stazioni sciistiche, l’analisi di Valtrompia, Valsabbia e Media Valcamonica evidenzia scenari di stagnazione o crescita marginale. Il caso più emblematico è Lumezzane, che pur essendo uno dei distretti industriali più ricchi e produttivi d’Europa e leader mondiale nella manifattura termoidraulica, ha un mercato immobiliare strutturalmente depresso, con medie che faticano a superare i 1.050 euro al metro quadro. Un paradosso sociologico che si spiega con la morfologia del territorio - una valle stretta e densamente edificata - e con una forte saturazione ambientale che scoraggia l’immigrazione residenziale esterna.
In questo «volo d’aquila» sul territorio menzione a parte merita la Bassa, che si muove a due velocità. Nell’area più meridionale il territorio mantiene un profilo prevalentemente agricolo, con quotazioni popolari che oscillano tra i 700 e gli 1.100 euro al metro quadro (come Gottolengo e Remedello), offrendo l’accessibilità economica più elevata per le giovani famiglie.
Tuttavia la porzione occidentale della pianura sta vivendo una metamorfosi radicale: comuni come Castrezzato e Chiari risentono oggi dell’effetto combinato dell’autostrada BreBeMi e dei giganteschi insediamenti della logistica. La creazione di migliaia di posti di lavoro in questi hub ha generato una fiammata della domanda di appartamenti in locazione e un incremento dei prezzi del nuovo residenziale in classe A, configurando la Bassa Occidentale come la nuova frontiera dello sviluppo immobiliare bresciano.