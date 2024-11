Zollino: «Senza nucleare non è possibile azzerare le emissioni di CO2»

Per il professore universitario la tecnologia sicura come le rinnovabili e non presenta problemi in termini di smaltimento dei rifiuti radioattivi: «Con due reattori a Caorso energia elettrica per tutta la Lombardia»

6 ' di lettura

La centrale nucleare di Dukovany in Repubblica Ceca - © www.giornaledibrescia.it

Per riuscire ad azzerare le emissioni di CO2 il nucleare non è utile, è imprescindibile. E non ci sono pregiudizi, o meglio informazioni sbagliate, che tengano. Ne è fermamente convinto Giuseppe Zollino, docente di Tecnica ed economia dell’energia e di Impianti nucleari a fissione e fusione all’Università di Padova nonché responsabile Energia e Ambiente di Azione. Proprio il partito guidato da Carlo Calenda ha presentato una proposta di legge di iniziativa popolare finalizzata a reintrodurre l’e