Energia e commodity: doppia tenaglia che soffoca il made in Brescia

Le tensioni geopolitiche continuano a condizionare i mercati energetici e a mettere sotto pressione la competitività dell’industria europea. Le aperture diplomatiche tra Usa e Iran hanno innescato una correzione delle quotazioni di petrolio e gas, ma la volatilità resta elevata e il prezzo dell’elettricità in Italia continua a correre.
Scenario delicato per Brescia, dove il peso della siderurgia e della metallurgia rende il sistema produttivo fortemente esposto al costo dell’energia. Ne parliamo con Achille Fornasini, responsabile FinTrend dell’Università di Brescia.
Professor Fornasini, quanto pesa oggi la variabile geopolitica sulla formazione dei prezzi dell’energia?
La componente geopolitica è tornata a essere uno dei principali fattori di condizionamento dei mercati. Le prospettive di un disgelo tra Washington e Teheran hanno prodotto un’immediata reazione: il Brent, dopo aver guadagnato l’81,5% tra inizio anno e fine ottobre, ha perso il 10,3% nella prima settimana di novembre. È un primo premio riconosciuto dal mercato alla possibilità di una de-escalation. Ma attenzione a considerarlo un cambiamento strutturale: siamo di fronte a una tregua fragile, perché le esportazioni iraniane restano condizionate dalle sanzioni e dal blocco navale. Basta una nuova escalation per invertire rapidamente la tendenza.
L’Europa continua però a fare i conti con prezzi energetici molto elevati. Perché?
Il problema riguarda soprattutto il gas naturale. Al Ttf di Amsterdam le quotazioni hanno superato i 100 euro per Megawattora, raggiungendo livelli che non si vedevano da quattro anni. Le aspettative di una riapertura dei canali mediorientali hanno successivamente favorito una correzione del 17,6%, ma questo movimento non si è trasferito sul mercato elettrico italiano. Il Pun ha continuato a salire, registrando un ulteriore incremento del 6,7% fino a 282,3 euro per Megawattora. È un’asimmetria significativa: il ribasso dei benchmark internazionali non si traduce automaticamente in una riduzione dei costi delle imprese.
Cosa significa tutto questo per un territorio manifatturiero come quello bresciano?
Significa confrontarsi con un fattore di costo che incide direttamente sulla competitività. La siderurgia e la metallurgia sono comparti particolarmente energivori: l’elettricità e il gas rappresentano componenti essenziali dei processi produttivi. Quando i prezzi raggiungono questi livelli, le aziende vedono comprimersi i margini e diventano più prudenti nelle decisioni. Gli effetti possono manifestarsi attraverso il rinvio di investimenti, la riduzione dei volumi produttivi o, nei casi più difficili, la necessità di intervenire sull’organizzazione del lavoro. Il rischio è perdere competitività rispetto ai concorrenti internazionali che possono contare su approvvigionamenti meno onerosi.
L’inverno rappresenta un ulteriore elemento di preoccupazione?
Certamente. La stagione fredda determina un aumento fisiologico dei consumi, sia domestici sia industriali. Se la distensione diplomatica dovesse interrompersi, l’Europa si troverebbe ad affrontare una fase di maggiore domanda in condizioni di vulnerabilità. Sul gas, inoltre, la situazione strutturale è più complessa rispetto al petrolio: mentre l’Agenzia internazionale dell’energia ipotizza un possibile surplus di greggio entro il 2027, subordinato alla normalizzazione del Golfo, per il gas permane un deficit di offerta globale difficilmente riassorbibile nel breve periodo.
La competizione internazionale per il gas liquefatto potrebbe alimentare tensioni?
È uno dei rischi principali. Europa e Asia dovranno contendersi sul mercato internazionale i carichi di gas naturale liquefatto disponibili, soprattutto attraverso gli acquisti spot. Quando più grandi aree economiche competono per la stessa risorsa, il prezzo tende inevitabilmente a risentirne. Si potrebbe quindi assistere a fiammate delle quotazioni, con conseguenze sugli equilibri inflazionistici.
Oltre all’energia, quali altri fattori internazionali stanno penalizzando l’industria?
Il quadro macroeconomico non è favorevole nemmeno alle materie prime industriali. Una politica monetaria restrittiva, con tassi d’interesse elevati, e il rafforzamento del dollaro esercitano una pressione ribassista sui metalli. La valuta americana più forte rende infatti più costoso l’acquisto delle commodity per gli operatori che utilizzano altre divise, contribuendo a comprimere la domanda. Ne risentono sia le leghe ferrose sia i metalli non ferrosi. Per la manifattura bresciana si sommano quindi due criticità: da una parte l’incertezza sui costi energetici, dall’altra un mercato delle materie prime condizionato da domanda debole e condizioni finanziarie restrittive. È questa combinazione di fattori, più che una singola variabile, a rendere particolarmente difficile programmare investimenti e strategie industriali.