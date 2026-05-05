Guerra dei prezzi e shock globali: cabina di regia per leggere i mercati

Le aziende sono come treni in corsa. Non possono permettersi di attendere la fine di un ciclo economico per prendere decisioni. Ecco perchè un osservatorio permanente sui mercati e le materie prime può essere determinante per aiutare le imprese a interpretare i segnali dell’economia globale , anticipare i cambiamenti dei cicli e trasformare i dati in strumenti decisionali.

La presentazione del progetto al Dipartimento di Economia

È questo l’obiettivo del nuovo servizio sviluppato nell’ambito di FinTrend, progetto promosso dal Laboratorio di Statistica «Dati Metodi e Sistemi – DMS Lab» del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Brescia, da oggi sul portale della Camera di Commercio con il sostegno di Bper Banca. Il servizio è stato presentato dal direttore del Dipartimento Giuseppe Bertoli; dal coordinatore del laboratorio DMS StatLab, Maurizio Carpita; dal responsabile del progetto FinTrend, Achille Fornasini; dal presidente camerale, Roberto Saccone; dal responsabile Corporate di Bper, Massimo Baricelli; e dal prorettore Claudio Teodori.

Obiettivo: fornire chiavi di lettura

L’iniziativa nasce con l’intento di fornire alle aziende chiavi di lettura razionali per orientarsi nei mercati internazionali, offrendo strumenti di supporto alle decisioni attraverso schede tecniche e analisi periodiche dedicate alle principali commodity industriali ed energetiche.

Il prof. Achille Fornasini

«Non vogliamo fare previsioni - spiega Fornasini - non pretendiamo di prevedere il futuro, ma di cogliere i momenti cruciali nelle dinamiche di mercato. Attraverso metodi rigorosi di natura statistica e teorico-quantitativa possiamo individuare quando una tendenza si indebolisce, quando un ciclo cambia direzione, offrendo alle imprese elementi utili per riflettere e decidere».

Il nuovo strumento si configura come un sistema di monitoraggio mensile e trimestrale. Ogni mese saranno diffuse schede dedicate all’andamento dei mercati dei metalli non ferrosi - alluminio, rame, zinco, nickel, piombo e stagno - delle fonti energetiche come petrolio e gas naturale e dei noli marittimi sulle principali rotte Asia-Europa ed Europa-Usa. Le analisi conterranno grafici costruiti su medie settimanali dei prezzi e commenti tecnici.

Il prof. Giuseppe Bertoli

Il monitoraggio trimestrale sarà dedicato ai monomeri plastici - etilene, propilene e stirene - e ai beni agroalimentari come mais, urea, gomma e cotone, con l’obiettivo di delineare le tendenze di medio termine. «Il Dipartimento - ha sottolineato Bertoli - ha tra i propri obiettivi quello di contribuire allo sviluppo economico e sociale del territorio attraverso progetti realizzati insieme alle istituzioni e alle imprese. In particolare questa iniziativa vuole aiutare la business community a comprendere in profondità le dinamiche dei mercati».

Per Carpita il progetto rappresenta «un passo in avanti importante». «Alla fine dello scorso anno - ha ricordato - siamo riusciti a firmare l’intesa con la Camera di Commercio e, grazie anche al supporto di Bper Banca, siamo partiti quasi a tempo record. L’obiettivo è fornire informazioni utili alle imprese con ricadute concrete sul piano decisionale».

Sul valore del rapporto tra università e sistema produttivo si è soffermato Roberto Saccone: «Il legame tra il mondo accademico e quello delle imprese deve consolidarsi sempre di più. Le aziende sono chiamate a investire nella cultura del dato e nella trasformazione del dato in informazione e infine in decisione».

A sostenere il progetto è Bper Banca. «La nostra vocazione è stare vicini al territorio, alle famiglie e alle imprese – ha evidenziato Massimo Baricelli – e queste analisi possono essere molto utili al sistema produttivo». Infine Teodori ha rimarcato la rapidità con cui l’iniziativa è stata realizzata: «La velocità nel cogliere le opportunità e trasformarle in un bene comune è un tratto distintivo della nostra università. Viviamo una fase economica molto incerta e servizi innovativi come questo possono avere un ruolo decisivo».

La prima pubblicazione

Dalle tensioni sulle materie plastiche agli effetti inflattivi sulle filiere agroalimentari, passando per i metalli non ferrosi e i noli marittimi: sono state pubblicate ieri sul portale della Camera di Commercio di Brescia le prime analisi mensili del nuovo servizio informativo sviluppato nell’ambito del progetto FinTrend di Unibs.

Le schede tecniche monitorano l’andamento dei mercati dei metalli non ferrosi, delle fonti energetiche, e dei trasporti marittimi. «Stiamo vivendo una fase di iper-comprato – spiega Achille Fornasini, responsabile del progetto – cioè un eccesso di acquisti che sta spingendo i prezzi su livelli estremi. Sono situazioni che normalmente vengono corrette dal mercato e noi cerchiamo di intercettarle attraverso indicatori chiari e immediati».

Le analisi evidenziano in particolare le tensioni sulla filiera delle plastiche. L’etilene, base del polietilene, ha registrato nuovi rialzi avvicinandosi ai massimi storici del 2022. «Siamo in una situazione insostenibile – osserva Fornasini – perché i prezzi troppo elevati stanno frenando gli acquisti. Questo potrebbe favorire nuove pressioni al ribasso, anche per effetto dell’ingresso di nuovi operatori, in particolare cinesi».

Sotto osservazione anche i mercati agroalimentari. Il rincaro dell’urea, fertilizzante strategico, sta già influenzando il prezzo del mais, mentre il petrolio continua a condizionare gomma e cotone attraverso le filiere dei materiali sintetici. «Le interdipendenze tra i mercati sono sempre più forti, il nostro obiettivo è rilevarle sistematicamente per fornire alle aziende strumenti utili alle decisioni».