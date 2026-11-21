La nostra città si può candidare a costruire un tavolo permanente sul tema dell'acciaio tra governo, istituzioni e associazioni di categoria. L’appello arriva dall’on. Giangiacomo Calovini, all’incontro «Energia per il futuro: strategie globali e prospettive per il sistema Paese» che si è tenuto in Ori Martin, promosso da Orizzonti Europei e associazione Colorate Identità, con la partecipazione del ministro agli Affari europei, Tommaso Foti e altri rappresentanti del mondo politico, industriale ed energetico, tra cui Giuseppe Ricci, Coo di Eni.
In Italia l’energia costa il 20% in più della media europea, ed Ue. «A livello di parlamento europeo – osserva l’on. Foti - non c'è quella percezione che noi abbiamo sull’Ets e che tocchiamo con mano, una vera e propria tassa sulle imprese. Una riflessione va fatta anche sulla propensione a introdurre un Ets2, che va a colpire trasporti ed edilizia residenziale, il che significa mettere anche il sistema della logistica sotto scacco.
Il tema dell’acciaio è centrale, ma anche quello del gas. Si può fare la decarbonizzazione massima consentita, ma non pensare che laddove non vi siano alternative compatibili con le esigenze dell'industria si dica “no gas, no industria”. E – aggiunge il ministro - non è che se noi non produciamo acciaio in Italia e in Europa, non si utilizzerà più l'acciaio: semplicemente saremmo invasi dall'acciaio turco o dall’acciaio cinese; una scelta che non sembra molto avveduta».
Le imprese
A rappresentare Confindustria sono il presidente lombardo, Giuseppe Pasini e il vicepresidente nazionale Antonio Gozzi, anche presidente Federacciai. Mentre Bruxelles appare «sorda» rispetto alle richieste del secondo polo manifatturiero d’Europa, i dati economici non sono incoraggianti. Il costo dell'energia «sta picchiando forte» sulla chimica, sul vetro, sulla ceramica, su tutta l'industria di base. E non impatta solo sulle imprese, ma anche sulle famiglie. Lo nota Pasini e avverte: “Vuol dire minori consumi, inflazione dovuta al costo delle materie prime e rallentamento in generale. Se si va avanti così, nei prossimi sette-otto mesi rischiamo il blocco del Paese. Parliamo tanto di Intelligenza artificiale, senza considerare che per alimentarla la sola Lombardia da qui al 2030 dovrà produrre otto gigawatt di energia in più».
Drastico anche Gozzi, per il quale a rischio è «la siderurgia più bella del mondo». Chiudono fabbriche e stabilimenti. «Il problema va affrontato definitivamente ad un tavolo istituzionale, dove tutti si devono prendere le loro responsabilità. Si sostengono le imprese che devono ancora decarbonizzare, invece di quelle che hanno già decarbonizzato. Se si ferma la siderurgia, si ferma tutto quello che sta sotto, la meccanica, la trasformazione del metallo…».
Per non tacere dell’automotive, filiera verso la quale, sottolinea il vicepresidente Federacciai, Roberto De Miranda, «l’Europa è molto in difficoltà, poiché sta vedendo un'esplosione dell'import dalla Cina, non soltanto di auto cinesi ma anche della componentistica». Temi caldi su cui, questo l’auspicio emerso nella grande acciaieria cittadina, forse Brescia può giocare un ruolo di primo piano.