La manifattura bresciana e bergamasca guarda oltre i confini nazionali, cercando nuove opportunità sui mercati esteri e puntando sull’innovazione per rafforzare la propria competitività. Se ne è parlato oggi alla Camera di Commercio di Brescia, durante la tappa del roadshow consolare lombardo dedicato al rapporto tra diplomazia e impresa. Dal confronto sono emerse anche le prospettive dei centri di ricerca dei due territori, a cominciare dal Csmt, che per il 2027 ha in programma progetti per 19 milioni di euro.
L’incontro si è aperto con gli interventi di Roberto Saccone, presidente della Camera di Commercio, Paolo Streparava, presidente di Confindustria Brescia, e Giuseppe Pasini, alla guida di Confindustria Lombardia. Sono intervenuti anche Alessandro Moretti, vice decano del Corpo consolare, e Raffaele Cattaneo, sottosegretario regionale alle Relazioni internazionali ed europee. A fare da sfondo i dati sull’export bresciano, che nel primo semestre del 2026 ha raggiunto 10,65 miliardi di euro, in crescita del 2,5%.
Lo scenario
Le vendite verso l’Unione europea sono aumentate del 6,5%, mentre quelle dirette negli Stati Uniti hanno registrato una flessione del 5,6%. Positivo anche il saldo commerciale, pari a 4,1 miliardi. Sul fronte dell’innovazione il direttore del Csmt Gabriele Zanetti ha illustrato i risultati del centro, che quest’anno compie vent’anni.
Nel quadriennio 2023-2026 sono stati attivati progetti per 93 milioni di euro, coinvolgendo circa 180 aziende. Di questi, 48 milioni sono contributi a fondo perduto destinati alle imprese partecipanti. Per il 2027 il programma vale già 19 milioni, con 7,6 milioni di contributi previsti e 18 progetti in fase di approvazione. Il Csmt conta 46 soci e una rete di 58 aziende, tra cui 15 spin-off. Le imprese possono inoltre accedere a 12 laboratori. L’attività si concentra soprattutto sull'innovazione dei processi produttivi e sullo sviluppo di materiali più sostenibili.
Zanetti ha annunciato anche un incontro con Leonardo, interessata a individuare nuovi fornitori tra le imprese bresciane e bergamasche per il settore degli elicotteri. A Bergamo, intanto, il Consorzio Intellimech ha appena raggiunto 92 imprese associate, contro le 35-40 precedenti alla pandemia. Il presidente Gianluigi Viscardi ha ricordato come il modello di ricerca condivisa consenta anche alle piccole aziende di partecipare a progetti che, da sole, difficilmente potrebbero finanziare.
Un esempio è il laboratorio realizzato nel 2020 con l’Istituto Italiano di Tecnologia grazie a un investimento di 5,2 milioni di euro. Oggi il consorzio sta sperimentando anche l’impiego dei robot umanoidi nelle fabbriche, per capire quali attività possano effettivamente svolgere.
Viscardi ha insistito soprattutto sulla necessità di portare la ricerca dentro i processi industriali, superando le difficoltà che spesso impediscono alle nuove tecnologie di arrivare sul mercato.
Automotive
Il peso economico della manifattura emerge infine dai numeri illustrati da Saverio Gaboardi, presidente del Cluster lombardo della Mobilità, che riunisce 112 soci. La filiera automotive tra Brescia e Bergamo comprende 950 imprese, occupa 25mila persone e genera circa 10 miliardi di fatturato. Brescia rappresenta il principale polo lombardo del comparto, oggi alle prese con le difficoltà del mercato europeo.
Gaboardi ha anche richiamato l’importanza dei fornitori di primo livello, capaci di lavorare direttamente con le grandi case automobilistiche e di partecipare allo sviluppo dei nuovi modelli fin dalle prime fasi di progettazione.