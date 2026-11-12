Fonderie, Zanardi: «L’energia frena margini e competività»

Prima provincia italiana per numero di fonderie: nella nostra provincia sono 158, con circa 5.300 addetti diretti. Un comparto che nel 2025 ha mostrato una tenuta migliore rispetto alla media nazionale, ma che non è immune dalla crisi di redditività che attraversa il settore. L’analisi dei bilanci condotta dal Centro Studi Assofond su un campione nazionale di 190 imprese, evidenzia le difficoltà legate alla compressione dei margini e all’aumento dei costi. Ne parliamo con Fabio Zanardi, presidente di Assofond, l’associazione di Confindustria che rappresenta le fonderie italiane.
Presidente, i bilanci mostrano solidità patrimoniale, ma con redditività in calo. Come si spiega?
«È il risultato di anni nei quali le imprese hanno fatto enormi sforzi per resistere a condizioni di mercato sempre più difficili. La solidità patrimoniale è frutto di una cultura imprenditoriale, tipica delle aziende familiari, che privilegia la continuità, il reinvestimento degli utili e la prudenza finanziaria. Ma questa capacità di resistenza non è illimitata. Le imprese continuano a lavorare, ma fanno sempre più fatica a generare risorse per investire e affrontare il futuro».
Anche il 2026 non sembra aver portato la svolta attesa. Quanto preoccupa il nuovo rallentamento?
«Preoccupa soprattutto perché arriviamo da una fase di difficoltà molto lunga. Nel 2025 la produzione italiana è scesa a circa 1,61 milioni di tonnellate, il livello più basso degli ultimi decenni. Qualche trimestre positivo non basta per parlare di ripresa: servirebbe una crescita solida e continuativa, sostenuta da nuovi ordinativi. Invece la domanda resta incerta. Nel terzo trimestre le fonderie ferrose hanno mantenuto un andamento moderatamente positivo, mentre quelle non ferrose hanno registrato una contrazione significativa. La visibilità degli ordini è limitata e diventa difficile programmare e investire».
Qual è oggi il principale ostacolo alla competitività?
«Il costo dell’energia rimane uno dei problemi più gravi. Siamo un’industria energivora e operiamo in un mercato internazionale nel quale il prezzo dell’elettricità può determinare la possibilità di acquisire o perdere una commessa. Da anni il prezzo medio spot italiano è superiore a quello degli altri Paesi europei. A ottobre ha raggiunto 230,82 euro al MWh, contro i circa 111 euro di un anno fa: un aumento del 108%. Il differenziale con Germania, Francia e Spagna supera i 60 euro al MWh».
Quali conseguenze?
«Sono evidenti: le nostre imprese devono confrontarsi con concorrenti che producono a condizioni energetiche più favorevoli, mentre i clienti chiedono prezzi sempre più competitivi. Serve un intervento strutturale sulle condizioni di approvvigionamento energetico dell’industria».
Le imprese hanno una disponibilità finanziaria, ma gli investimenti rallentano.
«Avere risorse finanziarie non significa avere le condizioni per investirle. Un imprenditore realizza un nuovo impianto o potenzia quelli esistenti se vede prospettive ragionevolmente stabili. Oggi molte aziende hanno una visibilità degli ordini di pochi mesi, margini ridotti e costi difficilmente prevedibili. È naturale che prevalga la prudenza».
L’automotive resta uno dei principali mercati di sbocco. La diversificazione può compensarne il rallentamento?
«È una strada da percorrere, ma non dobbiamo sottovalutare le dimensioni del problema. L’automotive è uno dei principali mercati delle fusioni italiane, direttamente e attraverso la componentistica. Quando un settore di queste dimensioni rallenta, le conseguenze si trasmettono ai fornitori. Ci sono opportunità nella meccanica, nell’energia e nelle infrastrutture, ma non si possono sostituire rapidamente volumi costruiti in decenni».
C’è il tema della difesa.
«Non esiste autonomia strategica senza una solida base industriale. Per costruire mezzi e sistemi destinati alla difesa servono fusioni, componenti meccanici e capacità produttive che non si ricostruiscono dall’oggi al domani. Sarebbe paradossale investire per rafforzare la sicurezza europea e lasciare contemporaneamente perdere competitività alle industrie indispensabili».
Cosa chiedete concretamente alle istituzioni?
«Prima di tutto, condizioni energetiche che permettano alle imprese italiane di competere ad armi pari con quelle degli altri Paesi europei. Poi regole ambientali e commerciali coerenti, che non scarichino sull’industria costi aggiuntivi senza strumenti adeguati. Servono misure per favorire gli investimenti produttivi, l’innovazione e il ricambio delle competenze. Ma soprattutto chiediamo che la manifattura torni a essere considerata una priorità strategica. Senza una base industriale capace di produrre materiali e componenti, l’autonomia industriale europea e la sicurezza delle catene di approvvigionamento rischiano di rimanere soltanto dichiarazioni di principio».