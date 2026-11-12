Giornale di Brescia
Abbonati
Economia
EconomiaGDB+

Fonderie, Zanardi: «L’energia frena margini e competività»

Il presidente di Assofond: «Chiediamo di poter competere ad armi pari con gli altri Paesi d’Europa»
Roberto Ragazzi

Roberto Ragazzi

Giornalista

Brescia prima in Italia per numero di fonderie
Brescia prima in Italia per numero di fonderie

Prima provincia italiana per numero di fonderie: nella nostra provincia sono 158, con circa 5.300 addetti diretti. Un comparto che nel 2025 ha mostrato una tenuta migliore rispetto alla media nazionale, ma che non è immune dalla crisi di redditività che attraversa il settore. L’analisi dei bilanci condotta dal Centro Studi Assofond su un campione nazionale di 190 imprese, evidenzia le difficoltà legate alla compressione dei margini e all’aumento dei costi. Ne parliamo con Fabio Zanardi, presidente di Assofond, l’associazione di Confindustria che rappresenta le fonderie italiane.

Presidente, i bilanci mostrano solidità patrimoniale, ma con redditività in calo. Come si spiega?

«È il risultato di anni nei quali le imprese hanno fatto enormi sforzi per resistere a condizioni di mercato sempre più difficili. La solidità patrimoniale è frutto di una cultura imprenditoriale, tipica delle aziende familiari, che privilegia la continuità, il reinvestimento degli utili e la prudenza finanziaria. Ma questa capacità di resistenza non è illimitata. Le imprese continuano a lavorare, ma fanno sempre più fatica a generare risorse per investire e affrontare il futuro».

Fabio Zanardi, presidente di Assofond
Fabio Zanardi, presidente di Assofond

Anche il 2026 non sembra aver portato la svolta attesa. Quanto preoccupa il nuovo rallentamento?

«Preoccupa soprattutto perché arriviamo da una fase di difficoltà molto lunga. Nel 2025 la produzione italiana è scesa a circa 1,61 milioni di tonnellate, il livello più basso degli ultimi decenni. Qualche trimestre positivo non basta per parlare di ripresa: servirebbe una crescita solida e continuativa, sostenuta da nuovi ordinativi. Invece la domanda resta incerta. Nel terzo trimestre le fonderie ferrose hanno mantenuto un andamento moderatamente positivo, mentre quelle non ferrose hanno registrato una contrazione significativa. La visibilità degli ordini è limitata e diventa difficile programmare e investire».

Qual è oggi il principale ostacolo alla competitività?

«Il costo dell’energia rimane uno dei problemi più gravi. Siamo un’industria energivora e operiamo in un mercato internazionale nel quale il prezzo dell’elettricità può determinare la possibilità di acquisire o perdere una commessa. Da anni il prezzo medio spot italiano è superiore a quello degli altri Paesi europei. A ottobre ha raggiunto 230,82 euro al MWh, contro i circa 111 euro di un anno fa: un aumento del 108%. Il differenziale con Germania, Francia e Spagna supera i 60 euro al MWh».

Quali conseguenze?

«Sono evidenti: le nostre imprese devono confrontarsi con concorrenti che producono a condizioni energetiche più favorevoli, mentre i clienti chiedono prezzi sempre più competitivi. Serve un intervento strutturale sulle condizioni di approvvigionamento energetico dell’industria».

Le imprese hanno una disponibilità finanziaria, ma gli investimenti rallentano.

«Avere risorse finanziarie non significa avere le condizioni per investirle. Un imprenditore realizza un nuovo impianto o potenzia quelli esistenti se vede prospettive ragionevolmente stabili. Oggi molte aziende hanno una visibilità degli ordini di pochi mesi, margini ridotti e costi difficilmente prevedibili. È naturale che prevalga la prudenza».

L’automotive resta uno dei principali mercati di sbocco. La diversificazione può compensarne il rallentamento?

«È una strada da percorrere, ma non dobbiamo sottovalutare le dimensioni del problema. L’automotive è uno dei principali mercati delle fusioni italiane, direttamente e attraverso la componentistica. Quando un settore di queste dimensioni rallenta, le conseguenze si trasmettono ai fornitori. Ci sono opportunità nella meccanica, nell’energia e nelle infrastrutture, ma non si possono sostituire rapidamente volumi costruiti in decenni».

C’è il tema della difesa.

«Non esiste autonomia strategica senza una solida base industriale. Per costruire mezzi e sistemi destinati alla difesa servono fusioni, componenti meccanici e capacità produttive che non si ricostruiscono dall’oggi al domani. Sarebbe paradossale investire per rafforzare la sicurezza europea e lasciare contemporaneamente perdere competitività alle industrie indispensabili».

Cosa chiedete concretamente alle istituzioni?

«Prima di tutto, condizioni energetiche che permettano alle imprese italiane di competere ad armi pari con quelle degli altri Paesi europei. Poi regole ambientali e commerciali coerenti, che non scarichino sull’industria costi aggiuntivi senza strumenti adeguati. Servono misure per favorire gli investimenti produttivi, l’innovazione e il ricambio delle competenze. Ma soprattutto chiediamo che la manifattura torni a essere considerata una priorità strategica. Senza una base industriale capace di produrre materiali e componenti, l’autonomia industriale europea e la sicurezza delle catene di approvvigionamento rischiano di rimanere soltanto dichiarazioni di principio».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
fonderieAssofondFabio Zanardi

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Rivista Biesse n°37Rivista Biesse n°37

In primo piano, la piazza "senza nome".

In edicola il nuovo numero
"Manuale di Educazione Finanziaria""Manuale di Educazione Finanziaria"

Difendi i tuoi risparmi, conosci i tuoi diritti

Ogni sabato in edicola
Una data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdBUna data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdB

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi

SCOPRI DI PIÙ