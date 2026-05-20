Confesercenti Lombardia Orientale, Quaresmini confermata presidente

Barbara Quaresmini è stata riconfermata alla presidenza di Confesercenti della Lombardia Orientale nel corso dell’assemblea elettiva dell’associazione, riunita ieri sera, martedì 19 maggio , nella sede bresciana. Per l’imprenditrice si apre il secondo mandato alla guida dell’organizzazione, che conta 6.700 imprese iscritte del commercio, del turismo e dei servizi nelle province di Brescia, Cremona e Mantova, di cui 5.550 a Brescia .

Nel 2021 Quaresmini era stata la prima donna nella storia di Confesercenti Lombardia Orientale ad assumere la presidenza . È anche componente di Giunta della Camera di Commercio e presidente nazionale di Impresa Donna Confesercenti. La riconferma consolida ora un percorso avviato in anni complessi, segnati prima dagli effetti della pandemia e poi da un contesto economico e internazionale ancora fragile.

«Assumo questo nuovo mandato con gratitudine – dichiara Barbara Quaresmini –. Le imprese che rappresentiamo stanno attraversando una trasformazione profonda. Eppure negozi, pubblici esercizi, strutture ricettive, mercati e attività di servizio continuano a essere il cuore vivo delle nostre comunità. Dove c’è un’impresa aperta ci sono lavoro, sicurezza, identità e qualità della vita».

Al fianco della presidente opererà il confermato direttore generale Stefano Boni, mentre la squadra di vertice si completa con Andrea Maggioni, nominato vicepresidente vicario, Francesca Guzzardi, riconfermata vicepresidente e Davide Guerra, nominato vicepresidente con delega alla rappresentanza della provincia di Mantova.

La Giunta guidata da Barbara Quaresmini

«La desertificazione commerciale non è un tema astratto – sottolinea Quaresmini –. Confesercenti sosterrà la raccolta firme nazionale per raggiungere le 50mila sottoscrizioni necessarie alla presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare sulle Zone Economiche Speciali di prossimità: uno strumento per sostenere negozi, mercati e attività di vicinato e accompagnare percorsi di rigenerazione urbana e commerciale».

Il tema riguarda da vicino anche Brescia, Cremona e Mantova, territori diversi ma integrati in un’unica visione associativa. Brescia resta il baricentro dell’organizzazione, ma Cremona e Mantova rappresentano presìdi fondamentali per costruire una Confesercenti sempre più radicata, autorevole e capace di dare risposte operative alle imprese.

Turismo

Un altro asse strategico è il turismo. La relazione della presidente ha evidenziato il peso crescente del comparto nell’economia dell’area vasta: nel 2025 la provincia di Brescia ha registrato 12,5 milioni di presenze, con una componente straniera pari al 72%; il Garda bresciano concentra il 72% delle presenze provinciali, mentre il capoluogo supera il milione di presenze, confermando l’eredità positiva di Capitale della Cultura. Insieme, Brescia, Cremona e Mantova raggiungono quasi 13,9 milioni di presenze, circa un quarto del totale lombardo.

«Il turismo è una leva decisiva per commercio, pubblici esercizi, servizi, artigianato e occupazione – aggiunge Quaresmini –. Ma la crescita va governata: servono regole chiare, in particolare sull’extralberghiero, controlli efficaci contro l’abusivismo, pari condizioni per tutti gli operatori e investimenti sulle infrastrutture. La stazione Tav del Garda, i collegamenti ferroviari tra Mantova, Cremona e Milano, l’accessibilità urbana e il futuro dell’aeroporto di Montichiari sono partite che incidono direttamente sulla competitività dei nostri territori».

Digitale

Nel programma del prossimo quadriennio rientra anche l’accompagnamento delle micro e piccole imprese alla transizione digitale. «Innovazione e intelligenza artificiale non devono essere parole lontane – evidenzia la presidente –. Le nostre imprese, spesso prive di strutture manageriali interne, hanno bisogno di strumenti comprensibili, accessibili e sostenibili. Il digitale deve rafforzare la relazione con il cliente, non sostituirla».

Il convegno

Proprio al tema dell’innovazione è stato dedicato, nel corso dell’assemblea di ieri sera, un approfondimento dal titolo «E se fosse l’AI a scegliere per noi? Imprese, consumi e territori nell’era dell’intelligenza artificiale» con Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano, e Mauro Bussoni, segretario generale di Confesercenti nazionale. Dal confronto è emerso come l’intelligenza artificiale stia già modificando economia, accesso alle informazioni e processi decisionali dei consumatori, incidendo in modo diretto anche su commercio, turismo e servizi.

Sempre più spesso le persone utilizzano strumenti digitali e sistemi di AI per scegliere prodotti, esperienze, destinazioni, ristoranti, negozi e servizi: per questo le micro e piccole imprese devono attrezzarsi per restare visibili, riconoscibili e competitive anche nei nuovi ecosistemi digitali. Bussoni ha richiamato il ruolo di Confesercenti nell’accompagnare le imprese in questa trasformazione e ha rilanciato il tema del contrasto alla desertificazione commerciale, collegandolo alla proposta di legge di iniziativa popolare sulle Zone Economiche Speciali di prossimità, pensata per tutelare il commercio di vicinato e rafforzare le economie urbane.

Credito

Particolare attenzione sarà dedicata anche a credito, microcredito, bandi, nuove imprese e progetto IoApro, con l’obiettivo di sostenere chi vuole trasformare un’idea in attività economica concreta. Centrale, inoltre, il tema del lavoro: reperimento del personale, formazione, qualità della contrattazione e contrasto al dumping contrattuale saranno tra i dossier prioritari dell’associazione.

«Vogliamo costruire una Confesercenti sempre più vicina alle imprese, aperta ai giovani, alla parità di genere, alle nuove professioni e all’imprenditoria femminile, giovanile e straniera – conclude Quaresmini –. Il nostro obiettivo è chiaro: dare più forza alle micro e piccole imprese che ogni giorno tengono vivi i nostri territori».