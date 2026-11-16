Cos’è e come funziona il congedo parentale in Italia

Un periodo retribuito in cui uno dei genitori, o entrambi, possono assentarsi dal lavoro per prendersi cura del figlio. Il congedo parentale, in Italia, spetta ai lavoratori dipendenti e, a differenza dei congedi di maternità o di paternità, che sono obbligatori, è facoltativo. Dà diritto a un’indennità, calcolata sulla retribuzione del lavoratore, più alta se viene richiesto nei primi sei anni di vita del figlio. Vediamo nel dettaglio come funziona, a chi spetta e quali novità potrebbero essere introdotte con la legge di Bilancio 2027.
A chi spetta e per quanto tempo
In Italia hanno diritto al congedo parentale i lavoratori e lavoratrici dipendenti, mentre non è previsto per i genitori che sono lavoratori domestici, a domicilio o disoccupati. Può essere richiesto e fruito (anche contemporaneamente) da entrambi i genitori entro i primi 14 anni di vita del figlio. Nel complesso, tra i due genitori il periodo di congedo può durare al massimo dieci mesi: questo periodo può essere aumentato – a 11 mesi – se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi.
Il congedo può essere fruito in modo continuativo oppure frazionato. Il diritto di astenersi dal lavoro per badare al figlio spetta ai lavoratori dipendenti per i seguenti periodi:
- Per un periodo (continuativo o frazionato) di massimo sei mesi alla madre lavoratrice dipendente;
- Per un periodo (continuativo o frazionato) di massimo sei mesi per il padre lavoratore dipendente: questi sei mesi possono diventare sette nel caso di astensione dal lavoro per almeno tre mesi.
Il congedo spetta al padre lavoratore dipendente anche durante il periodo di astensione dal lavoro della madre (dal giorno dopo il parto) e anche se quest’ultima non lavora. Il genitore che vive da solo, padre o madre, ha diritto al congedo per 11 mesi (anche in questo caso, questo periodo può essere continuativo o frazionato). Hanno diritto al congedo anche i lavoratori dipendenti genitori di figli adottivi o affidatari. Se si hanno più figli, il diritto all’astensione dal lavoro può essere fruito per ciascun bambino.
Il congedo parentale può essere utilizzato, come detto, anche per un periodo non continuativo – e pure con un frazionamento orario, ma a determinate condizioni:
- Può essere fruito a frazioni di ora solo se la contrattazione collettiva del settore in cui lavora il genitore disciplina – spiega l’Inps – «le modalità di fruizione del congedo su base oraria, i relativi criteri di calcolo e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa»;
- Se manca una contrattazione specifica, i genitori possono fruire del congedo parentale su base oraria per metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile precedente quello di inizio del congedo parentale.
Quanto viene riconosciuto
Nel periodo in cui non lavora per prendersi cura del figlio, il dipendente ha diritto a un’indennità. Quanto vale? Il 30% della retribuzione media, calcolata in base a quanto si è percepito nel mese precedente l’inizio del periodo di congedo. Se però il congedo è richiesto nei primi sei anni di vita del bambino, l’indennità spetta all’80%. Nel complesso, il periodo indennizzabile tra i due genitori può arrivare al massimo a nove mesi.
Di questi nove mesi, spettano:
- Tre mesi di indennizzo alla madre, che vanno fruiti prima che il figlio compia 14 anni o, nel caso di adozione o affidamento, a partire dal momento di ingresso nella famiglia;
- Tre mesi – alle stesse condizioni della madre – al padre;
- Un ulteriore periodo indennizzabile di tre mesi complessivi a entrambi i genitori, in alternativa tra loro;
- Nove mesi, indennizzati al 30% della retribuzione, al genitore solo.
Possono essere concessi anche ulteriori mesi di congedo indennizzato (sempre al 30% della retribuzione), ma solo nel caso in cui il genitore che presenta la richiesta di congedo abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.
Se però, come detto, si richiede il congedo nei primi sei anni di vita del figlio o nei sei anni successivi all’ingresso in famiglia (in caso di adozione), al genitore spetta un’indennità del 80%, per massimo tre mesi (complessivi tra i genitori) sui nove totali.
Come fare domanda
La richiesta di congedo parentale va fatta al datore di lavoro, con un preavviso minimo di cinque giorni (a meno che il contratto collettivo di riferimento non preveda una scadenza diversa). Se si decide di fruire il congedo su base oraria, il preavviso minimo è di due giorni. La domanda di congedo può essere presentata anche sul sito dell’Inps.
Le proposte in Manovra
Il disegno di legge di Bilancio, attualmente in discussione in Parlamento, prevede un’aumento del periodo di congedo indennizzato all’80%. Nel testo della Manovra, all’articolo 59, viene introdotto un mese in più di congedo all’80% (i mesi totali con questa percentuale di indennizzo diventerebbero dunque quattro). I mesi indennizzati all’80% diventerebbero poi cinque dal secondo figlio e a sei mesi dalla nascita del terzo.