Più fondi alla sanità, Irpef, giovani: tutte le misure della Manovra

Vale circa 26 miliardi e, tra le pieghe dei conti, prova a far convivere le priorità degli alleati, la prudenza del Tesoro e le promesse agli elettori. La Manovra 2027 del governo Meloni, che ha ottenuto il via libera del Consiglio dei ministri, spazia dalla sanità all'Irpef, dai congedi parentali al salvadanaio per i neonati. La Lega mette la firma sull'allargamento della flat tax e su un fondo per le pensioni, mentre l'abolizione del bollo diventa definitiva per le auto meno potenti.
E c'è anche una concessione alla fantasia degli automobilisti: targhe personalizzate, scegliendo lettere e numeri, per chi vorrà pagare un supplemento. A finanziare il pacchetto saranno soprattutto la flessibilità negoziata con Bruxelles e i contributi chiesti a banche, assicurazioni e major dell'energia. Si aggiunge un miliardo di tagli alle spese dei ministeri e di Palazzo Chigi. Ecco le principali misure.
Sanità
Il Fondo sanitario nazionale cresce di 3,4 miliardi, raggiungendo quota 146,3 miliardi nel 2027. Parte delle risorse andrà agli stipendi dei medici di pronto soccorso. Arriva anche un voucher da 300 euro per gli over 75 con pensioni fino a 28mila euro annui, destinato a spese sanitarie non coperte dal Ssn, come quelle dentistiche. La misura vale 1,6 miliardi e interessa 5,5 milioni di persone.
Irpef
Il secondo scaglione al 33% si estende da 50mila a 55mila euro, con un risparmio massimo di 500 euro l'anno, che - nei calcoli del governo - sale a 1.200 se si considerano i tagli dal 2022. Portare la soglia a 60mila euro sarebbe costato 2,7 miliardi, contro gli 1,2 stanziati.
Famiglie
Un mese in più di congedo parentale retribuito all'80%, per un totale di quattro mesi, che diventano cinque per il secondo figlio e sei dal terzo. Per ogni neonato l'Inps aprirà inoltre un salvadanaio con 100 euro versati dallo Stato ogni anno, alimentabile dai familiari e utilizzabile dai 18 anni per studi, attività o previdenza complementare. Le somme saranno esentasse e non pignorabili. Dopo il 2027 la misura dovrà tuttavia essere rifinanziata.
Under 30
Per i giovani lavoratori arrivano 2.500 euro tassati all'1%, erogabili in un'unica soluzione o in dodici mensilità.
Affitti
La cedolare secca sui contratti a canone concordato scende dal 10% al 5%, fino all'1% per chi affitta agli under 35. Debutta anche quella sugli immobili commerciali, al 21%.
Pensioni
Un fondo da 850 milioni rafforzerà la flessibilità in uscita per i lavoratori nel sistema contributivo. I dettagli, compresa l'ipotesi sostenuta da Matteo Salvini del pensionamento a 64 anni, saranno definiti nel percorso parlamentare.
Partite Iva
La soglia di ricavi e compensi sale da 85mila a 100mila euro. Per estendere anche l'esenzione Iva servirà il via libera europeo.
Risorse al Sud
La Zes unica ottiene 2,4 miliardi, mentre un miliardo finanzierà energia a prezzi più sostenibili per le Pmi. La superdeduzione del costo del lavoro sale al 140% per le assunzioni di giovani e al 180% per quelle delle madri lavoratrici. Rinviate di sei mesi sugar tax e plastic tax. Riconfermate invece le agevolazioni sui rinnovi contrattuali e sui premi di risultato.
Casa
Prorogate le detrazioni per le ristrutturazioni al 50% per la prima casa e al 36% per le altre. Confermato anche il bonus mobili fino a 5mila euro.
Scuole
La flessibilità europea sull'energia finanzierà la mobilità ferroviaria sostenibile ma soprattutto climatizzatori e pompe di calore negli istituti scolastici, oltre all'efficientamento energetico di università, ospedali e impianti sportivi. Bandi nel 2027, risorse dal 2028.
Auto
Diventa strutturale l'esenzione per le vetture fino a 80 kilowatt e per le moto, pari al 70% dei veicoli circolanti. Gli automobilisti potranno inoltre personalizzare la targa a pagamento.
Coperture
Circa 12 miliardi arrivano dai margini di spesa ottenuti con la flessibilità europea. Altri 5,5 miliardi dal settore finanziario e dalla Tobin tax: l'Ires sale al 30,5% per le banche e al 27% per le assicurazioni, escluse le banche di credito cooperativo e le popolari. Si aggiungono 700 milioni dalle società energetiche, altrettanti dai giochi e un miliardo di tagli ai ministeri e a Palazzo Chigi.