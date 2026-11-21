Solo al terzo incontro le parti hanno raggiunto un accordo. I 54 lavoratori ancora in forza alla Bresciangrana di Offlaga passeranno a libro paga della Novacasearia di Verona dal 1° dicembre, data data in cui la società veneta prenderà in affitto l’azienda della Bassa Bresciana.
L’intesa è stata sottoscritta ieri pomeriggio nella sede di Bresciangrana dai vertici delle due realtà casearie e dai rappresentanti sindacali. Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil hanno ottenuto le garanzie richieste in merito a Tfr e stipendio fin dall’avvio del tavolo congiunto, nello specifico «il mantenimento di tutti i trattamenti economici, normativi e contrattuali applicati sino alla data di efficacia del contratto di affitto di azienda, con conservazione dell’anzianità aziendale maturata e ogni conseguente effetto di legge».
Il punto
Novacasearia è una newco nata lo scorso 14 ottobre per conto di Novalat, che ne detiene il controllo al 100%. Il gruppo di Badia Polesine, in provincia di Rovigo (attraverso la controllata Novacasearia) il 19 ottobre ha presentato l’unica offerta vincolante per l’affitto della Bresciangrana. Una proposta «irrevocabile e garantita da fidejussioni» hanno evidenziato dalla Bassa, che necessitava dell’accordo sindacale.
Il primo incontro tra le parti non ha portato al risultato sperato. Anzi. Le posizioni di sindacati e azienda sono rimaste distanti (e cariche di tensione) fino alla scorsa settimana. Tant’è che i vertici di Bresciangrana hanno anche portato al tavolo una lettera firmata da 31 lavoratori in cui gli stessi addetti lamentavano «una crescente difficoltà nel riconoscersi in alcune posizioni e iniziative» dei sindacati.
Nel frattempo l’attività nello stabilimento di Cignano di Offlaga è proseguita al rilento, anche a causa della manutenzione del depuratore, che di fatto ha bloccato la produzione di formaggio, e di alcuni disguidi legati alla fornitura di corrente elettrica. L’a.d. di Bresciangrana Serena Maurutto sta comunque delineando un piano di risanamento della società, che contemplerà in primis l’affitto e poi la possibile cessione dell’attività alla Novacasearia. Un progetto che porterà molto probabilmente a una proposta concordataria e che dovrà ottenere il benestare del Tribunale di Brescia. Una prima udienza è fissata al Palagiustizia il 1° dicembre.